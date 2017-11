Cyclisme: pour ne pas se fondre dans la nuit

Il n'y a pas de soirée sans feux

Au Québec, si vous roulez à la noirceur, votre vélo doit être muni d'un phare blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière. Non, les réflecteurs ne sont pas suffisants. Re-non, les marchands ne sont pas tenus d'équiper les vélos qu'ils vendent pour la nuit. Oui, une amende est prévue (entre 15 et 30 $) en cas d'infraction. Bonne nouvelle: cette somme est aujourd'hui suffisante pour acheter un éclairage correct.

«Il y a 35 ans, quand ç'a été ajouté au Code de la sécurité routière, ce n'était pas évident de trouver des lumières, se souvient Suzanne Lareau, présidente et directrice générale de Vélo Québec. Aujourd'hui, les petites lumières pas lourdes ni chères, ça pullule dans les magasins.»

Pour environ 6 $, on trouve un petit feu rouge arrière fonctionnant avec une diode électroluminescente (DEL), fixé à une courroie élastique. Un phare blanc avant est offert au même prix.

«L'objectif n'est pas de permettre aux cyclistes de voir, relève Mme Lareau. C'est d'être vus.»

Pour moins de 18 $, on peut se procurer un phare qui émet 50 lumens et se recharge avec une prise USB, comme le Sentinel de MEC. Envie de plus? Le feu arrière Vibe de Light & Motion s'allume quand le vélo est en mouvement, grâce à un capteur. Son prix: 54,99 $ à La Cordée. Ce n'est pas fini: le feu arrière Varia, de Garmin, détecte les véhicules arrivant derrière et signale votre présence. Le tout pour... 270 $.

Plus puissantes, moins chères

Il est possible - mais non nécessaire - de payer plus cher encore. «La tendance générale, c'est que les lumières sont toujours plus puissantes pour chaque dollar investi», observe David Tringle, acheteur au département vélo de La Cordée.

«Un autre des avantages non négligeables des phares modernes, c'est qu'ils sont moins énergivores et ne consomment plus de piles», témoigne Mario Grenier. Ce Longueuillois va travailler en bicyclette au centre-ville de Montréal cinq jours par semaine, même l'hiver. «Je quitte la maison à 4 h 15, dit-il. L'aller se fait à la noirceur environ 10 mois par année.»

Son phare avant est un Urban 900 de Light & Motion, à environ 125 $. Une dépense judicieuse, selon ce cycliste assidu. «Contrairement aux phares en plastique, celui-là dure des années», indique-t-il. Cinq modes, émettant de 225 à 900 lumens, sont proposés. «Je n'utilise sa pleine puissance que le jour, quand c'est très nuageux ou qu'il pleut», souligne M. Grenier, qui met six heures à recharger son joujou.

À l'arrière, le Longueuillois a choisi un feu Serfas plus modeste, à environ 50 $. «Il est suffisamment puissant pour être vu à 1 km», assure le cycliste, qui emprunte notamment le pont Jacques-Cartier.

Sur une piste cyclable bidirectionnelle, des phares trop forts peuvent aveugler les cyclistes qui arrivent en sens contraire.

Pour régler ce problème, Richard Tremblay, un cycliste qui roule 12 mois sur 12 à Montréal, utilise un phare avant de marque Bontrager à trois niveaux d'intensité (5, 50 et 100 lumens).

«Dans la rue, j'éclaire fortement en clignotant, et faiblement sans clignoter dans les pistes cyclables, explique-t-il. Bien entendu, la lumière doit être installée légèrement vers le bas de façon à éclairer la route, et non les autres usagers de la route. Le civisme est une règle d'or pour moi.»

Solution rare, la dynamo

Plus original, Maxime Denoncourt a fait installer des lumières alimentées par une dynamo, un dispositif rare en Amérique du Nord. «Ma vie est beaucoup plus simple sans avoir à gérer les lumières, les enlever, les recharger, etc., fait-il valoir. Je roule à l'année et je travaille régulièrement le soir.» Le moyeu qui produit le courant a coûté 150 $, sans compter le prix des lumières et de l'assemblage.

François Bélanger a aussi équipé sa monture d'une dynamo qui alimente ses phares. Il a commandé le tout chez Peter White Cycle, un marchand de vélo du New Hampshire, «un site super pour tout cycliste qui ne dort pas une nuit», souligne-t-il avec humour. «C'est cher, mais ma sécurité et ma vie en valent la peine, dit-il. Si je me fais frapper à 6 h ou à 18 h, c'est que le conducteur travaille avec moi...»