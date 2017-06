Marcher au bureau

Un marathon chaque semaine

Comme un hamster dans sa roue, nous n'allons nulle part. Mais pourquoi s'en soucier lorsqu'on avale un marathon par semaine?

Inutile de posséder le don d'ubiquité pour franchir de 8 à 14 kilomètres par jour sans quitter son poste de travail. Il suffit de pianoter sur son clavier d'ordinateur tout en marchant sur un tapis roulant. Et de savoir tolérer les regards éberlués...

«Je ne savais pas qu'on t'avait demandé de produire l'électricité de la salle!», a lancé le premier comique d'une longue série.

«Tu prépares des arguments musclés?»

Remède extrême à la sédentarité extrême du XXIe siècle, les postes de travail actif ont beau déclencher encore l'ironie, ils font de plus en plus d'adeptes.

En Amérique du Nord, une dizaine d'entreprises fabriquent des tapis de marche destinés aux travailleurs - qui en achètent des dizaines de milliers par an et s'en bricolent au moins autant.

Au Canada, une poignée de ministères fédéraux et d'entreprises en offrent déjà. «Nos clients ne viennent plus seulement du secteur des technologies, confirme Peter Schlenk, président de LifeSpan, qui nous a prêté l'un de ses appareils pour un mois. Ce sont maintenant de grandes entreprises du secteur manufacturier, des assurances ou des banques, qui font toutes des efforts pour offrir un environnement de travail plus sain.»

«Cette année, j'ai appris qu'une bonne quinzaine d'écoles s'équipaient de vélos-pupitres. Il faut se soucier des élèves, qui vont bientôt entrer sur le marché du travail en réclamant ce genre de possibilités», indique Marie-Ève Mathieu, professeure au département de kinésiologie de l'Université de Montréal.

Intriguée, nous avons décidé d'en faire l'essai avec l'aide d'une équipe du Centre ÉPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui a évalué notre état de santé avant et après notre expérience. En 24 jours de travail, nous aurons finalement marché pendant 107 heures et franchi 276 kilomètres, soit la distance entre Montréal et Québec.

Mais ce sont plutôt les résultats de nos tests de santé qui ont étonné le directeur de la prévention à l'Institut, le Dr Martin Juneau. «Je suis impressionné, dit-il, qu'une expérience d'un mois ait pu produire un tel effet...»

Le sport ne suffit pas

Depuis une décennie, les études démontrent que faire du sport dans ses temps libres ne suffit pas à annuler les ravages du travail sédentaire.

«Le corps humain est fait pour que les muscles se contractent. Il a besoin d'être sollicité constamment pour fonctionner de façon optimale.»

En moyenne, les Canadiens sont assis près de 10 heures par jour, a découvert Statistique Canada, grâce à des moniteurs d'activité ayant enregistré les mouvements quotidiens de presque 3000 adultes. L'utilisation de ces appareils a révélé du même coup combien les répondants s'illusionnent: 52 % des personnes suivies s'étaient déclarées «modérément actives», alors que seulement 15 % faisaient bel et bien assez d'exercice (soit au moins 150 minutes par semaine) pour tomber dans cette catégorie.

«On pourrait remplir le Stade olympique avec les études montrant les bienfaits de l'exercice. L'enjeu, c'est de l'incorporer dans la vie de tous les jours», constate le Dr Juneau avec ses patients.

Sept kilos envolés

Comment faire pour pallier le manque de motivation, souvent conjugué au manque de temps ? En 1999, un endocrinologue de la célèbre clinique américaine Mayo, James A. Levine, a commencé à marcher au bureau, en plaçant une table de lit d'hôpital au-dessus d'un tapis roulant traditionnel. Une fois raffinée, son invention a été testée en laboratoire et en entreprise. Chaque fois, le participant moyen perdait du poids et améliorait sa santé - souvent de plusieurs façons.

En utilisant notre appareil de deux à trois fois plus assidûment que les participants aux études - soit de quatre à cinq heures par jour plutôt que de une à trois heures, puisque notre expérience était brève -, notre niveau d'énergie a monté en flèche. Les mesures prises par le Dr Juneau ont facilement permis de comprendre pourquoi. «Certaines améliorations sont d'une ampleur suffisante pour éviter la prise éventuelle de médicaments», s'est réjoui le cardiologue.

«Plusieurs médecins ne sont pas assez conscients du fait que l'exercice et l'alimentation affectent tous les système en profondeur et ont un impact beaucoup plus global que les médciaments.»

Cinq améliorations en un mois

Réduction de la fréquence cardiaque au repos: 11,4 %

C'est le signe que notre travail cardiaque s'est amélioré, tout comme le tonus de notre système nerveux autonome parasympathique (qui régule les fonctions neurologiques inconscientes liées au coeur, aux artères et au système digestif).

Réduction de la pression artérielle maximale à l'effort: 12,5 % (pression systolique) et 18,2 % (pression diastolique)

Cela réduit de façon majeure les risques cardio-vasculaires (infarctus, accidents vasculaires cérébraux, démence, etc.)

Augmentation de la capacité aérobie maximale (en METs): 13,6 %

C'est un indice important de meilleure santé et un des meilleurs indicateurs de survie.

Réduction de la consommation d'oxygène pour le même effort sous-maximal: 12,5 %

C'est le signe d'une meilleure efficience - l'équivalent d'une voiture qui consomme moins d'essence pour parcourir la même distance à la même vitesse.

Réduction des lipides dans le sang: 7,1 % (cholestérol total) et 10,4 % (triglycérides)

C'est une amélioration bénéfique, même si leur niveau était déjà normal.

Des tests complémentaires ont démontré que nous avons par ailleurs amélioré notre «contrôle cognitif», un ensemble d'aptitudes mentales mobilisées pour élaborer des stratégies, planifier, se souvenir de détails, faire preuve de flexibilité mentale, etc.

En parallèle, nos maux de tête matinaux se sont faits rarissimes. La léthargie de fin d'après-midi a disparu, tout comme l'envie de grignoter ou de bien arroser notre souper. Résultat: 7 kilos perdus, même si la dépense énergétique correspondant au nombre d'heures passées à marcher représente tout au plus de 2 à 3 kilos. «L'exercice peut réduire l'appétit chez certaines personnes, explique Maxime Boidin, doctorant en sciences de l'activité physique à l'Institut de cardiologie. Mais d'autres vont manger plus. Des chercheurs cherchent à découvrir ce qui fait la différence.»

Peut-être avons-nous bénéficié du fait que le stress s'envole pas à pas au fil des heures? Difficile à dire. Chose certaine, au terme d'une expérience pareille, on a envie de faire sienne cette devise tirée d'une célèbre fable: «Rien ne sert de courir, il faut partir à point...»

L'expérience

L'assemblage

Fin avril, trois volumineuses boîtes font leur apparition dans un bureau vitré de la salle de rédaction. Surprise: le pupitre qui se branche au tapis roulant arrive en pièces détachées, dont plusieurs munies de fils électriques à connecter. On remercie alors le ciel d'avoir aussi souvent assemblé des meubles IKEA. Et l'on remercie encore plus les trois collègues venus inspecter nos branchements.

1re semaine: Désorientée

Les premiers jours filent à 3 km/h. Lire des études scientifiques, les surligner et même transcrire des notes à l'ordinateur s'avère étonnamment facile. Écrire un article dans l'urgence se révèle toutefois insurmontable. Tout comme la perspective de boucler en anglais une entrevue complexe sans perdre le fil. À la fin de la journée, on ressent à peu près la même fatigue qu'après avoir intensément arpenté une capitale étrangère. Mais chaque fois qu'on repose les pieds au sol, on a la déroutante impression de descendre d'un bateau après une semaine en mer.

Statistiques de la semaine: 55 km, 22 h de marche

2e semaine: Reprogrammée

Après une semaine, on cesse de se sentir éparpillée comme une débutante. Fignoler des textes se révèle par ailleurs plus facile qu'écrire des premiers jets, quoique encore un peu laborieux. En réduisant à l'occasion la vitesse à 2,6 km/h, on en vient par contre à oublier totalement qu'on marche. Déjà, l'impact se fait sentir à l'extérieur du bureau. Le soir, on n'imagine plus emprunter les escaliers mécaniques ou l'ascenseur sans se sentir totalement incohérent. Et de façon incompréhensible, toute cette activité réduit considérablement l'appétit.

Statistiques des deux premières semaines : 111 km, 45 h de marche

3e et 4e semaines: Accrochée

Le bénéfice le plus frappant est maintenant psychologique. À force de bouger sans arrêt, on se sent nettement plus détendue, débordante d'entrain et volubile. Le corps a toutefois ses limites. Des muscles tirent lorsqu'on s'agenouille et on attrape un rhume de deux semaines. Voici pourquoi les fabricants suggèrent de marcher deux ou trois heures par jour au lieu de cinq. Il faut se rappeler qu'on ne s'entraîne pas pour les Jeux olympiques du tapis roulant...

Statistiques des quatre premières semaines: 238 km, 89 h 30 min de marche

Dernière semaine: Habituée

Ce reportage aura été entièrement fouillé et écrit en marchant, comme l'ont aussi été d'autres projets au boulot. Avec l'habitude, c'est même lorsque la concentration est totale - généralement en écrivant - que marcher se révèle maintenant le plus facile; les kilomètres s'additionnent alors sans qu'on en ait conscience. Le reste du temps, la lassitude et l'envie de s'asseoir se sont parfois fait sentir. Mais jamais au point de vouloir renouer avec sa chaise huit heures par jour. Renvoyer le tapis à son expéditeur ne sera pas chose facile...

Statistiques des cinq semaines: 276 km, 107 h de marche