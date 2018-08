Devrait-on enregistrer son médecin?

Plus de 75 % des Canadiens ont un téléphone intelligent, selon Statistique Canada (2017). Cela revient à dire qu'ils ont un magnétophone avec eux en tout temps - même quand ils consultent un médecin. Enregistrer un rendez-vous médical a ses avantages, puisqu'on peut réécouter des directives complexes et les communiquer à son entourage. Mais cette pratique bouscule la relation patient-médecin...

POUR RÉÉCOUTER ET PARTAGER

Vous entrez dans le bureau du pédiatre avec votre enfant. Vous ouvrez l'appli dictaphone de votre téléphone intelligent pour enregistrer la consultation. Rien de mieux pour que votre conjoint - qui ne s'est pas absenté du travail pour le rendez-vous médical - entende tous les détails de la conversation, que vous lui enverrez sous forme de fichier audio.

Ce rêve est, de plus en plus, réalité. Aux États-Unis, au moins 1 patient sur 10 enregistre ses visites médicales (avec ou sans permission), selon un communiqué publié en 2017 par le centre de recherche et d'éducation sur les services de santé du Dartmouth College, au New Hampshire. Et la majorité des patients (69 %) souhaitent pouvoir le faire, d'après un sondage mené au Royaume-Uni (BMJ Open, 2015).

Un droit du patient

Est-ce légal? «Au Québec, si tu es partie à la conversation, tu as le droit de l'enregistrer, indique Me Jimmy Lambert. Que l'autre personne veuille ou non, ça ne change absolument rien au fait que tu as le droit d'enregistrer. Si tu n'es pas partie à la conversation, que tu laisses par exemple un crayon enregistreur sur un bureau, puis que tu quittes le bureau, là ça devient de l'espionnage. Et ça, c'est illégal.»

Un patient n'a donc pas besoin de l'autorisation de son médecin pour enregistrer une consultation à laquelle il prend part. Rien ne vaut toutefois la transparence pour garder une bonne relation avec son médecin.

Nathalie Richard, directrice générale de L'Étoile de Pacho, un réseau d'entraide pour parents d'enfants handicapés, a déjà suggéré à une mère d'enregistrer les consultations médicales de son enfant. «La maman, d'origine maghrébine, ne parle pas super bien français, explique Mme Richard. Quand elle allait à un rendez-vous sans son mari, elle en sortait sans avoir bien compris tous les termes médicaux. On lui a conseillé de demander au médecin d'enregistrer la conversation, pour qu'on puisse la réécouter ensemble ou qu'elle l'écoute avec son mari, le soir. Mais ce n'est pas une pratique très répandue. Je me doute que les médecins ne sont pas nécessairement à l'aise avec ça...»

Médecins au courant

Chose certaine, le phénomène ne peut plus être ignoré. «C'est évident que les médecins sont de plus en plus conscients qu'une grande majorité des patients se présentent avec des appareils mobiles qui peuvent enregistrer», indique la Dre Lorraine LeGrand Westfall, directrice aux affaires régionales et chef de la protection des renseignements personnels à l'Association canadienne de protection médicale (ACPM), un organisme de défense des médecins.

«Le scénario idéal, précise-t-elle, c'est quand les médecins en sont informés dès le départ. Le patient leur dit: "J'aimerais vous enregistrer, parce que ce sera très difficile pour moi de rapporter les bons termes quand je vais en discuter avec mon conjoint, ma conjointe ou mes enfants." Cela permet d'établir pourquoi les gens sont intéressés à faire un enregistrement et comment il sera utilisé.»

Meilleure prise de décision

Avoir un enregistrement audio d'une consultation médicale a ses avantages, reconnaît la Dre LeGrand Westfall. «Ça peut être utile notamment dans le contexte du consentement aux soins, illustre-t-elle. Quand le médecin dit à un patient: "Monsieur ou madame, dans votre situation clinique, à la suite des investigations et du diagnostic, on aimerait vous proposer telle molécule, tel traitement chirurgical ou telle investigation. Voici les avantages de le faire, mais il y a aussi des risques qui, dans votre contexte particulier, pourraient être plus significatifs." Cette discussion n'était pas enregistrée dans le passé, mais elle pourrait l'être de plus en plus.»

Les consultations médicales de 228 patients canadiens venant de recevoir un diagnostic de cancer du sein ou de la prostate ont été enregistrées dans le cadre d'une étude publiée dans la revue Psycho-Oncology, en 2012. Le résultat? Près de 70 % des patients ont écouté au moins une portion de l'enregistrement au cours de la première semaine suivant la consultation. Les principaux bénéfices rapportés? Une réduction de l'anxiété, un renforcement de la rétention d'information, une meilleure prise de décision et une amélioration de la communication avec les membres de la famille.

«C'est une bonne idée»

Très âgés, les patients du gériatre David Lussier viennent généralement à leurs rendez-vous accompagnés d'un conjoint ou d'un de leurs enfants. «Je pense que c'est arrivé une fois qu'un proche a enregistré, se souvient le Dr Lussier. Sinon, ils prennent des notes. Mais si quelqu'un voulait enregistrer, je n'aurais pas d'objection. Souvent, après un rendez-vous, l'enfant qui est là va faire un résumé à ses frères et soeurs. Si c'est enregistré, c'est sûr que ce sera plus facile.»

Même ouverture chez le Dr Éric Sauvageau, médecin de famille. «Ça ne m'est jamais arrivé, mais je trouve que c'est génial, dit-il. C'est une bonne idée. On pense que les patients retiennent environ 50 % de ce qu'on dit. C'est pour cela que je donne souvent de l'information écrite aux patients. Mais s'ils pouvaient enregistrer les consultations, ça réglerait le problème.»

Ne craint-il pas d'être enregistré?

«Quand on sait que c'est enregistré, évidemment on est encore plus professionnel. Selon moi, cela ferait juste m'aider dans mon professionnalisme. Je devrais toujours me dire que je suis enregistré!»

Au Barrow Brain and Spine, un hôpital de l'Arizona spécialisé en neurochirurgie et soins de la colonne vertébrale, on va jusqu'à offrir - sans frais supplémentaires - des enregistrements vidéo des consultations médicales, par l'entremise de la plateforme My Medical Memory (ma mémoire médicale).