Sur les traces de l'homme de glace

Le Néerlandais Wim Hof a acquis une certaine notoriété en multipliant les records d'exposition au froid. Il a mis au point une méthode basée sur le froid et le contrôle de la respiration pour renforcer le corps et prévenir les maladies. Il y a des sceptiques. Seront-ils confondus?

Wim Hof, mythe et réalité

En 2012, le journaliste américain Scott Carney décide de se rendre en Pologne dans le but d'expérimenter la méthode de Wim Hof et d'écrire un reportage sur son expérience. En fait, il veut démasquer le personnage.

«J'étais persuadé que Wim Hof était un charlatan qui capitalisait sur les faux espoirs de masses crédules», écrit-il dans un livre qui s'est retrouvé sur la liste des best-sellers du New York Times et qui vient d'être traduit en français, sous le titre Tout ce qui ne nous tue pas.

Les choses ne se passent pas comme prévu. Scott Carney aime tellement l'expérience qu'il adopte la méthode et se transforme en guerrier de fin de semaine, multipliant les bains froids et les épreuves sportives extrêmes. Son livre, qui relate ses exploits, se termine avec une photo de Wim Hof et lui, torse nu, sur le bord du cratère du Kilimandjaro.

L'éditeur, Amphora, ne prend cependant aucun risque. Dans une note au tout début de l'ouvrage, l'éditeur et l'auteur se dégagent de toute responsabilité. «Personne ne devrait tenter aucune de ces méthodes ou pratiques sans l'expérience appropriée, la formation, le niveau de condition physique, l'approbation du médecin et la supervision d'un tiers, et même alors, le lecteur doit savoir que ces pratiques sont intrinsèquement dangereuses et pourraient entraîner des dommages graves ou la mort», fait savoir l'éditeur.

Au moins deux personnes se sont noyées en faisant les exercices de respiration de Wim Hof sous l'eau, une façon de procéder que réprouve maintenant le site internet du Néerlandais.

La méthode Wim Hof

Wim Hof est un personnage hors norme. Le Néerlandais de 58 ans détient plus d'une vingtaine de records Guinness, dont celui d'avoir passé 1 h 52 min dans un bassin rempli de glaçons. Il a nagé 66 m sous la glace sans reprendre sa respiration, il a grimpé jusqu'à 7400 m sur l'Everest en portant uniquement des shorts et des chaussures.

Il a commencé à enseigner sa méthode dans un petit village polonais, loin de tout confort. Cette méthode se base avant tout sur une technique de respiration qui s'apparente à une hyperventilation contrôlée. Elle comprend également des exercices progressifs d'exposition au froid.

Wim Hof soutient que sa technique de respiration permet d'exercer un contrôle sur le système nerveux autonome. La respiration rapide permet d'ajouter de l'oxygène dans le sang. Normalement, lorsque les poumons sont vides, le système nerveux autonome commande au corps de respirer pour les remplir d'oxygène. Or, comme le sang est déjà bien oxygéné, il est possible de retarder la prochaine respiration. Il s'agit donc d'habituer le système nerveux autonome à cette nouvelle réalité.

L'exposition au froid ferait appel à un autre phénomène, la présence de graisse brune, riche en mitochondries. Lorsque cette graisse se métabolise, elle réchauffe le corps. Les bébés possèdent une grande quantité de graisse brune, mais la perdent en grandissant. Wim Hof attribue cette perte au fait que les êtres humains, grâce à leurs vêtements et à leurs maisons, n'ont plus à affronter le froid dans leur vie quotidienne. Selon lui, l'exposition au froid renverserait cette tendance.