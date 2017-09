VIH: un site pour démonter les mythes

Sur les applications de rencontres comme Tinder, Grindr ou Scruff, les personnes vivant avec le VIH sont quotidiennement rabrouées, jugées ou menacées.

Souvent sans mots face à de telles attaques, elles peuvent désormais diriger leurs auteurs vers sexopositif.org, un site conçu pour mettre en lumière les comportements sérophobes et combler le manque criant de connaissances.

Le site regorge d'informations sur le VIH/sida, mais il va plus loin. «Des informations, il y en a plein partout, mais si les gens ne se sentent pas concernés, ils ne les consulteront pas, explique Pierre-Henri Minot, directeur général du Portail VIH/sida du Québec. On voulait créer du contenu pour que les agresseurs prennent conscience de leurs paroles et que les personnes qui vivent avec le VIH aient des outils pour réagir à la discrimination.»

Sexopositif.org est né d'un partenariat entre le Portail et neuf étudiants au doctorat en pharmacie de l'Université de Montréal. Dans le cadre du cours Service à la communauté, les futurs doctorants devaient monter un projet avec un organisme communautaire.

«L'année dernière, on avait traité de la stigmatisation en milieu de travail, souligne Cloé Pelletier, l'une des étudiantes du groupe. Cette année, on voulait changer notre angle et tenter de comprendre ceux qui stigmatisent et aider les agressés. Quand on a approché le Portail, Pierre-Henri nous a alors parlé des applications de rencontres où il y avait énormément de sérophobie.»