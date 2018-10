Un lièvre de la forêt à l'assiette

(Saguenay) Le lièvre est la seule viande sauvage qui peut être vendue dans les boucheries et les restaurants. À l'aube de l'ouverture de la chasse, nous avons accompagné un trappeur d'expérience dans une forêt du Saguenay et cuisiné le petit gibier avec une chef reconnue de la région.

Promenons-nous dans les bois...

André Maltais est intarissable lorsqu'il entre dans ce qu'il appelle «son laboratoire». Il parle des peaux d'animaux suspendues au plafond, manipule des glandes de castor odorantes qu'il vend aux parfumeries et parle d'un leurre qu'il a concocté avec de l'urine de loup. C'est dans ce cabanon, derrière sa résidence de Chicoutimi, qu'il nous a conviés pour piéger le lièvre.

André trappe dans une zone d'exploitation contrôlée (ZEC) et sur une ancienne ferme laitière convertie en framboisière qui appartient à l'un de ses amis. La veille de notre rencontre, il a posé une dizaine de collets sur l'immense terrain agricole fait de vallons enneigés et de secteurs boisés.

Sur sa motoneige, André est à l'affût des traces d'animaux laissées dans la neige. Il pointe des pistes de perdrix et les empreintes d'un vison qui a traversé un ruisseau.

André a appris la trappe assez jeune. Son père trappait le lièvre, mais c'est plutôt un ami montagnais qui lui a donné la passion. Un jour, en forêt, son camarade lui a montré comment distinguer les traces de lynx, de martre et de loutre. Le Saguenéen a ensuite pris contact avec des trappeurs expérimentés pour apprendre comment nettoyer les castors.

Jusqu'à sa retraite, il y a un an et demi, André a travaillé comme technicien en urbanisme pour la Ville de Chicoutimi. Malgré son emploi, il a toujours occupé ses temps libres à piéger des animaux pour leur fourrure. À la fin des années 70, la peau d'un lynx valait jusqu'à 1000 $, raconte-t-il. Aujourd'hui, ce sont plutôt les martres qui sont à la mode, et leur peau rapporte en moyenne 75 $ dans les ventes aux enchères.

Le lièvre est une espèce bien différente. L'animal n'est pas prisé pour sa fourrure trop fragile, mais pour sa viande. «La viande a un goût prononcé. Elle goûte l'amande en début de saison et le sapin vers la fin de l'hiver, dit André. C'est une viande rouge beaucoup plus foncée que le lapin et elle est maigre. C'est pour ça que les cuisiniers vont souvent faire cuire un autre morceau de viande, de porc par exemple, avec le lièvre.»

Où sont les lièvres?

À partir du bâtiment principal de la ferme, André conduit sa motoneige une dizaine de minutes pour se rendre au premier collet qu'il a posé, à l'orée d'un bois. Une fois le véhicule immobilisé, il chausse des raquettes pour éviter de s'enfoncer dans la neige. Il se dirige vers le piège qu'il a fabriqué avec un fil de laiton et attaché à une branche près du sol.

Le premier piège est... vide. Tout comme le deuxième, le troisième, le quatrième...

Plus la journée avance, plus les chances d'attraper un petit animal s'amenuisent.

«C'est drôle. Dans mes collets à renard et à lynx, j'attrape plein de lièvres et ce n'est pas ce que je veux. Et là, quand je veux en attraper, je n'en ai pas. C'est à n'y rien comprendre», s'étonne l'homme des bois.