Goûteurs à domicile: testé à la maison

Le verdict des goûteurs

Depuis un an, huit entreprises agroalimentaires profitent du projet des goûteurs à domicile orchestré par Québec International. Trois d'entre eux expliquent les hauts et les bas du concept.

Gabrielle Morissette

Chaque dégustation est un événement pour la jeune femme. «C'est un happening: j'ouvre la boîte, je découvre de nouvelles affaires, les produits sont offerts en quantités très généreuses, explique-t-elle. Le sondage est vraiment facile et pas très long à remplir. Et notre opinion aide à développer le marché alimentaire de façon efficace.» Elle ne s'est d'ailleurs pas gênée pour dire tout ce qu'elle pensait. «On nous demande d'être le plus honnête possible, alors on explique ce qui pourrait être amélioré, ce qui est trop sucré, trop salé, excellent ou vraiment dégoûtant. On peut s'exprimer sans sentir de jugement.»

Philippe Lafoucrière

Amis de goûteurs à domicile, Philippe Lafoucrière et sa conjointe ont d'abord profité indirectement de l'expérience en découvrant des produits qu'ils ne trouvaient pas encore sur les étalages des magasins. Séduits par le projet, ils ont communiqué avec l'organisation pour y participer officiellement, en couple. «Pour nous, c'est très intéressant, car on peut entrevoir l'alimentation dans le futur au Québec, souligne M. Lafoucrière. On est des épicuriens, on cherche toujours des nouveaux goûts et de nouvelles sensations culinaires, alors cette expérience nous permet d'avoir des surprises.» Inévitablement, les surprises peuvent être positives ou négatives. «La semaine dernière, parmi trois échantillons d'un produit, on n'en a aimé aucun, alors là, vraiment pas! s'exclame-t-il. Après deux, j'ai dû arrêter, sinon ça aurait gâché ma journée. Parfois, certains produits ne nous correspondent pas du tout, mais ça ne signifie pas qu'ils sont mauvais. Un produit santé très peu sucré ou un autre trop sucré ne plaira pas forcément à tous.»

Dominique Latouche

Conscient qu'il a souvent l'habitude d'acheter les mêmes produits, sans sortir de sa zone de confort, il a été séduit par le concept des goûteurs à domicile. «J'aime vraiment beaucoup ça, dit-il. On fait des tests et plusieurs découvertes intéressantes.» Après trois expériences de dégustations, réalisées de façon bénévole, il se dit prêt à recommencer n'importe quand. «Ça ne me dérange pas de donner mon temps pour ça. C'est comme une routine.» Une série de gestes simples qui exigent une seule chose de lui: sa franchise. «Je ne me garde pas de petite gêne dans mes commentaires, précise-t-il. Je dis tout à 100 %. C'est ça, le but. Si je trouve un emballage trop neutre ou un produit trop épicé, je l'explique.»

Mode d'emploi

Dès la réception du colis, les participants disposent de 72 heures pour réaliser une série d'étapes précises:

1. Départager les produits qui doivent être réfrigérés et ceux qu'ils peuvent garder à température pièce.

2. Analyser l'emballage de chaque produit pour déterminer s'il semble appétissant et s'il donne envie de l'acheter.

3. Suivre les instructions sur la façon de tester chaque produit, sa préparation ou sa cuisson.

4. Ouvrir le produit, noter l'odeur et l'allure générale.

5. Donner leur impression sur les valeurs nutritives et les ingrédients.

6. Goûter.

7. Noter ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas.

8. Remplir le questionnaire sur leurs habitudes d'achats (marques, budget).

9. Indiquer s'ils pensent acheter ces nouveaux produits à l'avenir et s'ils les recommanderaient.

10. Envoyer le questionnaire par l'internet.

Les gens intéressés à devenir goûteurs à domicile peuvent poser leur candidature sur le site web d'inbe. https://app.inbe.ca/joinproject/inbe_foodies/fr/199