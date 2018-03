Joyeux dessert!

«Un gros gâteau, c'est convivial, ça va avec l'idée de partage de Noël», dit Patrice Demers.

Et puis, on peut se servir un peu à notre guise: une grosse part si on est très gourmand, une plus petite si on a moins faim. Il a opté pour une recette de gâteau chiffon, très léger, nappé d'une chantilly au chocolat blanc et au thé chai.

«On a souvent envie de faire un gros gâteau assez riche, avec une crème au beurre ou de la crème de marrons, et c'est une belle idée sur papier. Mais en réalité, quand on sert ce type de gâteau à la fin d'un gros repas de Noël, personne n'a vraiment envie de ça, on appréciera davantage quelque chose de plus léger», conseille-t-il.

Facile à exécuter

Mieux: le gâteau chiffon peut être préparé à l'avance et être congelé, sans glaçage. La ganache au chocolat blanc peut être préparée le matin: on peut l'appliquer à la douille ou à l'aide d'une spatule. «Ce n'est pas comme un glaçage au beurre: la chantilly ne durcira pas trop si elle passe quelques heures au réfrigérateur.»

«C'est un dessert assez facile à exécuter mais qui me ressemble, remarque-t-il. Pas trop sucré, et avec des fruits de saison.» Il y en aura peut-être même sur sa table, à Noël, aux côtés de l'une des 760 bûches (!) qu'il préparera en vue des Fêtes. «C'est un véritable marathon, pour nous, la période de Noël, on arrive assez fatigués et on n'a pas le temps de cuisiner un dessert en plus.» Et, assurément, il mangera quelques morceaux du sucre à la crème de la grand-mère de sa femme. «C'est peut-être le seul dessert, maintenant, qui est vraiment associé à Noël pour moi. Quelque chose de tout simple, mais qui est excellent lorsqu'il est bien fait.»