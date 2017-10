Ma citrouille mal-aimée

Louise Gagnon: Sauver les citrouilles

Pour les uns, l'horreur, c'est voir toutes les citrouilles jetées aux ordures au lendemain de l'Halloween. Pour d'autres, c'est la cuisiner qui est épouvantable. Pour ou contre la citrouille dans l'assiette? Deux chefs s'affrontent... amicalement.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'auteure de livre de recettes et du blogue Ma citrouille bien-aimée n'est pas tombée «dedans» lorsqu'elle était petite. «Ma mère faisait de la confiture à la citrouille et de la confiture aux fraises des champs. Ce n'était pas difficile de choisir entre les deux!», se rappelle-t-elle en soulignant qu'elle préférait de loin celle préparée avec les petits fruits rouges.

Le goût de cuisiner avec cet aliment qui se vend essentiellement à l'Halloween lui est venu plus tard, lorsqu'une amie lui a demandé de participer à un atelier sur les courges et les citrouilles. Elle a alors goûté à un potage à la citrouille absolument «divin». «Ç'a été une certaine révélation», explique Louise Gagnon. Elle s'est alors mise à approfondir ses connaissances. En 2011, elle publiait un livre de recettes dont le titre est éloquent: Sous le charme des courges et des citrouilles.

«Après avoir lancé ce livre, j'étais associée à la citrouille. J'avais le goût de m'impliquer. Je me suis dit: "Tiens, je vais prendre la défense des citrouilles."»

Celle qui lutte contre le gaspillage alimentaire a donc lancé un «mouvement qui ne se prend pas trop au sérieux» pour venir au secours des citrouilles abandonnées le matin du 1er novembre.

«Réaliser qu'on gaspille jusqu'à 50 % de nos fruits et légumes est déjà suffisant pour semer l'épouvante, alors je n'ose même pas imaginer ce qui en est pour les citrouilles au lendemain de l'Halloween», peut-on lire sur la page Facebook de son mouvement Sauvons les citrouilles etc.

Mme Gagnon donne ainsi une foule de trucs et d'astuces pour que la citrouille ne serve pas seulement de décoration, mais qu'elle puisse se transformer en chili, en risotto ou en sirop pour donner des arômes épicés à son café. Et elle ne partage évidemment pas l'avis de ceux qui pourfendent la citrouille en la qualifiant d'insipide. «Son goût discret lui donne même un avantage par rapport à d'autres courges, croit Louise Gagnon. Dans des plats comme le risotto, elle n'écrasera pas la saveur du parmesan.»

Le problème, selon elle, c'est que souvent, «on a juste en tête la tarte à la citrouille» et que «la période d'apprivoisement de la citrouille ne dure pas longtemps». Mais Louise Gagnon a décidé de se donner les moyens de l'aimer et de la rendre «aimable». Son blogue Ma citrouille bien-aimée regorge de recettes, allant des pâtes farcies à la citrouille et à la ricotta aux croquettes végés de pois chiches et de citrouille, en passant par un plat de crevettes à la brésilienne (Camarão).

Avec les graines, elle propose une foule de petits apéros croquants. Elle récupère aussi les filaments, qu'elle transforme en sirop pour le café. Et le pédoncule? Elle le garde pour sa collection, au cas où il y aurait quelque chose à faire avec ça. Bref, il n'y a que la peau qui se retrouve dans le bac à compostage. Mais il y a fort à parier que Louise Gagnon lui trouvera un jour une utilité...