L'argousier, le fruit de la passion du Québec

Le petit arbuste résistant

Originaire d'Asie et d'Europe du Nord, l'argousier est cultivé au Québec depuis le début des années 2000. Peu capricieux, l'arbuste est bien adapté à notre climat, notamment parce qu'il ne craint pas le froid. Toutefois, ses fruits ne sont pas faciles à cueillir, car ils sont entourés d'épines. On tend plutôt à couper la branche, la congeler, puis la secouer pour faire tomber les baies. On les achète généralement congelées, puisque le fruit frais s'abîme rapidement.

Le plein de propriétés

Pour apprécier pleinement le côté acidulé des baies d'argousier, mieux vaut les cuisiner. Leurs propriétés pour la santé sont impressionnantes: leur teneur en vitamine C est beaucoup plus élevée que celle de l'orange, sans compter ses vertus antioxydantes.