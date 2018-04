Envies chocolatées au Comptoir Sucré

Le comptoir, situé dans les Galeries d'Anjou, met de l'avant un menu de brunchs, dîners et desserts où le chocolat est l'ingrédient-vedette, comme des chocolats chauds et frappés, crèmes glacées et gaufres belges avec trempettes de chocolat.

Pour célébrer le tout, l'endroit offre une gaufre ou un cornet de crème glacée gratuitement à tous les visiteurs, de 10 h à 17 h.

Galeries d'Anjou

http://cacao70.com/fr