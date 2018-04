Les 50 ans du micro-ondes: petites ondes, grande révolution

Aujourd'hui, il sert essentiellement à décongeler, à réchauffer les restants et les plats préparés ou à faire éclater les grains de maïs. « C'est un effet de mode qui a passé », croit Anne-Marie Desbiens, chimiste et auteure du blogue Foodie scientifique, qui s'est intéressée à cet appareil. Les micro-ondes ne sont plus vendus avec des sondes thermométriques et d'autres accessoires qui permettaient de cuire divers aliments plus compliqués, comme la viande, souligne-t-elle, et l'option de cuisson à convection n'est plus aussi populaire. « J'ai l'impression qu'ils étaient plus technologiques dans les années 80 qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il y a un savoir-faire qu'on a perdu. »

« Eh bien, voilà un grand pas qui change et changera beaucoup de choses... les fours à micro-ondes », annonçait Jehane Benoit en 1989, en préface de son Encyclopédie illustrée de la cuisine au four à micro-ondes. Malgré les pronostics de Mme Benoit, alors associée, précisons-le, au fabricant Panasonic, l'utilisation du micro-ondes n'a pas détrôné la cuisinière.

Source : The New York Times - Susan Strasse, professeure d'histoire américaine à l'Université du Delaware

Cet appareil révolutionnaire était vendu 640 $ à l'époque, soit l'équivalent d'environ 5000 $ aujourd'hui* : une petite fortune, mais est-ce si cher payé pour un appareil censé être « la plus grande invention en cuisine depuis le feu », comme le clamait sa publicité ? Peut-être bien... Dans les années 80, l'arrivée sur le marché de modèles japonais a fait baisser les prix et a ainsi contribué à l'essor des ventes.

La découverte a vite été brevetée. Dès 1947, Raytheon a lancé un four à micro-ondes destiné à un usage industriel : le Radarange. Il a cependant fallu attendre 20 ans afin que la technologie soit assez avancée pour produire un modèle plus compact et moins cher. Ce n'est qu'en 1967 que l'entreprise Amana a commercialisé un premier micro-ondes à usage domestique assez petit pour être installé sur un comptoir de cuisine.

DES ONDES DEMEURENT À L'INTÉRIEUR DE L'ALIMENT Les ondes cessent de vibrer dès que l'appareil est en mode « arrêt », un peu comme lorsqu'on éteint le poste de radio. « Les "bips" en fin de cuisson indiquent tout simplement le temps nécessaire pour que la chaleur finisse de se distribuer dans la nourriture et non pas la période requise pour que les ondes se dispersent », précise Dominic Deslandes.

IL DONNE LE CANCER Les ondes électromagnétiques du micro-ondes sont non ionisantes. Elles ne peuvent arracher les électrons des atomes, contrairement aux ondes ionisantes utilisées notamment pour les rayons X qui, elles, peuvent causer le cancer, soutient Dominic Deslandes, professeur au département de génie électrique de l'ETS. « Beaucoup d'études ont été faites et il n'y a absolument aucune corrélation prouvée entre l'utilisation du micro-ondes et le cancer. » Ce n'est pas tant l'appareil en lui-même que le type de contenant utilisé pour cuire les aliments qui est problématique. Certains plastiques, une fois chauffés, libèrent en effet des substances soupçonnées d'être cancérigènes.

Comment ça fonctionne

Le micro-ondes utilise une fréquence de 2,4 GHz, comme un routeur ou des appareils Bluetooth. « Il envoie un signal de 1000 W qui agite les molécules présentes à l'intérieur d'un aliment. Ce mouvement entraîne une friction qui se transforme ensuite en chaleur, explique Dominic Deslandes, professeur au département de génie électrique de l'École de technologie supérieure (ETS). Pour que ce mouvement de molécules se produise, il doit y avoir de l'eau, ce qu'on retrouve dans tous les aliments. » Ce phénomène explique pourquoi des objets solides, comme une assiette de porcelaine, restent froids alors que la nourriture cuit.

Les +

Il produit moins de vaisselle sale et est moins énergivore qu'un four. Il chauffe aussi rapidement les liquides. Les gras et sucres des aliments peuvent aussi accélérer la cuisson, indique la chimiste Anne-Marie Desbiens. « Les meilleures applications maintenant, je dirais que c'est pour cuire les légumes à la vapeur. Ils cuisent rapidement, et comme les vitamines sont plus solubles dans l'eau, on perd moins de la valeur nutritive de l'aliment », ajoute-t-elle.

Les -

« Quand je regarde le temps de cuisson nécessaire pour réaliser plusieurs plats [dans les anciens livres de recettes], ça revient un peu au même qu'au four », souligne la chimiste, qui ajoute à la liste de ses points faibles la complexité de cuire des aliments plus délicats comme la viande ou les gâteaux, à moins d'être équipé d'une plaque de cuisson adaptée (rare et coûteuse).

Le micro-ondes ne peut saisir, comme c'est le cas sur une cuisinière, ou braiser, comme la mijoteuse ou le four. Toutefois, le plus gros problème, selon elle, c'est qu'il cuit de manière inégale. Et ce, malgré l'ajout du plateau tournant et d'un dispositif améliorant la répartition des ondes. « Les ondes pénètrent dans l'aliment à une profondeur de 3 cm, explique la chimiste. Pour bien les cuire, il faut donc les couper en petits morceaux, ou les changer de côté en cours de cuisson et bien les répartir dans l'assiette. » L'intérieur d'un plat reçoit moins d'ondes que les côtés, souligne également Beth Hensperger dans son livre Not Your Mother's Microwave Cookbook. Les parties plus délicates d'un aliment (la pointe d'une asperge, par exemple) doivent, par conséquent, être placées à l'intérieur du plat.

41 %

Selon un sondage commandé par Panasonic, 41 % des ménages utilisent leur micro-ondes chaque jour, soit aussi souvent que la cuisinière.