La baguette magique

On ne peut pas lui donner tort. Plus qu'un simple pain, la baguette est un indiscutable marqueur culturel français, au même titre que le béret, le camembert et la tour Eiffel. Mais cela n'empêche pas certains experts, comme l'Américain Steven L. Kaplan, d'exercer leur esprit critique :

« Incroyable qu'avec si peu d'éléments, de la farine, de l'eau, du sel et de la levure, on arrive à faire un produit aussi délicieux. »

« Sans lui, notre démarche aurait fait moins de bruit », admet Dominique Anract, en évoquant les « dizaines et dizaines » de journaux, radios et télés de partout dans le monde qui le contactent depuis sans arrêt pour des demandes d'entrevue.

Si le pain long existe en France depuis le XVIIe siècle, la baguette telle qu'on la connaît aujourd'hui ne serait pas apparue avant les années 20, à Paris.

Un pain moderne

Après les années de « pain noir » de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'explosion. Alors que les Français retrouvent un certain niveau de vie, il y a dans les grandes villes une demande grandissante pour un pain plus blanc, plus léger, plus frais. On s'entiche de ce « pain de fantaisie », qui doit se consommer rapidement, contrairement au bon vieux pain de campagne, qui, lui, pouvait durer toute la semaine.

« Comme la voiture, comme le cinéma américain, comme un tas de choses qui commencent alors à Paris, la baguette est associée au style de vie moderne qui s'impose graduellement, souligne Steven Kaplan, historien du pain. Elle a la forme élégante et légère d'un article de design, qui semble correspondre à ce que faisait Coco Chanel avec ses robes. » Le culte de la baguette, comme symbole franchouillard, est né.

Aujourd'hui, la baguette reste le pain français par excellence. On assiste toutefois au retour en force des pains « à l'ancienne » comme les miches, les pavés, les tourtes, autant de produits associés à une certaine vision bio-bobo-écolo du monde. Bref, un phénomène inverse à celui observé il y a 100 ans.

Paris ou «tradi» ?

Pour le profane, c'est à peu près la même chose. Mais les connaisseurs eux, le savent très bien : la baguette « parisienne » n'a rien à voir avec la baguette « de tradition ». La première est une vulgaire baguette de consommation courante, la seconde est une oeuvre artisanale. La première existe depuis 100 ans, la seconde existe officiellement depuis le « décret pain » de 1993, imposé par l'État français pour contrer la concurrence des grandes surfaces et de la baguette industrielle. Comme son nom l'indique, la « tradi » est fabriquée à l'ancienne et entièrement à la main. Son processus de fabrication est plus long (18 heures contre 6 heures, du pétrissage à la cuisson) à cause d'une plus longue fermentation. Ce qui explique notamment son prix, un peu plus élevé que celui de sa pâle frangine. En outre, elle ne contient ni additifs ni améliorants. Bien que récente, les Français l'ont vite adoptée. Et aujourd'hui, elle représente au moins la moitié des ventes de baguettes en France. « Si on ne faisait plus la tradition, ce serait la mort, résume Gilles Legeard, patron de la Baguette Sedaine à Paris. Par contre, j'en connais qui ont déjà cessé de faire la parisienne... »

J'cours les concours

Si la baguette est typiquement française, son art appartient à tous. Ainsi, plus besoin de s'appeler M. Dupont pour le maîtriser : c'est une Japonaise, Mei Narusawa, qui a gagné le concours 2017 de la meilleure baguette de France, alors qu'un certain Sami Bouattour remportait celui de la meilleure baguette de Paris. En 2011, le Québécois Martin Falardeau, un ancien de la boulangerie Le Pain dans les Voiles, avait pour sa part raflé la deuxième place pour la meilleure baguette au Mondial du pain. On peut aujourd'hui goûter ses pains à la Meunerie urbaine, à Montréal (voir prochain écran). Ces concours sont parfois critiqués, mais peuvent changer la vie de ceux qui les gagnent. Quand on a voulu causer à M. Bouattour, la réponse ne s'est pas fait attendre. « M. Bouattour ? Ah, il a vendu, monsieur. On ne sait pas où il est... »

La baguette à toutes les sauces

Donnez-leur un pain long, et voyez ce qu'ils en font... En France, la baguette se mange à toutes les sauces et de toutes les façons : en tartine ; en sandwich style sous-marin ; coupée sur la longueur puis servie en croque-monsieur ; vidée et transformée en hot dog. Coupée en rondelles, puis grillée, pour en faire des croûtons. On peut aussi faire « mouillette », ce qui consiste à tremper sa tartine dans le café ou le chocolat chaud. Ou mitonner une « miettée », c'est-à-dire une soupe au lait - ou au vin - dans laquelle tremperont des croûtons de pain. Pour baguettes rassies, quelques options supplémentaires : faites-en de la chapelure, de la farce... ou donnez-la aux canards !