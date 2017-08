Cantine de minuit: dans les ruelles de Tokyo

À la Cantine de minuit, on sert d'authentiques katsudon, ce porc frit traditionnel servi sur du riz blanc, du poisson grillé, des saucisses à hot-dog et du curry japonais, celui qui est plus brun que jaune. Et aussi tout ce que les clients désirent, si le patron a de quoi le faire.

C'est un drôle d'endroit, ouvert de minuit à 7 h. S'y croisent des mères de famille, parfois accompagnées de leurs enfants, une danseuse nue et des vedettes de la porno. Un boxeur et, plus rarement, des touristes égarés, probablement en décalage horaire.

Dans cet endroit qui attire plus les paumés que les gastronomes, les clients créent des liens et tombent amoureux. Le patron écoute leurs confidences. Les habitués commandent toujours la même chose, des plats qui goûtent les souvenirs et qui les révèlent, un petit peu à la fois. Ils y retrouvent des gens de leur passé avec des liens tirés par les cheveux comme on en voit dans les séries télé.