Chez Mathilde: Mathilde et les algues

Ce sera un gros été pour Jean-Sébastien Sicard et Mireille Perron. Le livre qui vient de paraître au sujet de leur restaurant, Chez Mathilde, pourrait (presque!) reléguer les baleines au deuxième rang des meilleures raisons de visiter Tadoussac ! Et l'accessibilité aux pétoncles vivants et aux algues fraîches de la jeune entreprise Purmer ne fera que rendre cette 10 e saison plus délicieusement ancrée dans son territoire extrême.

Depuis le 2 juin, LA table créative de la Côte-Nord - nappes blanches en moins - remet les richesses côtières et forestières de sa région à l'honneur. Baies d'argousier, champignons sauvages, gesse maritime, flétan, bourgots, faisan, oie, pintade, caille occuperont le menu au gré des arrivages, jusqu'en novembre.

L'appel du large

De plus en plus de chefs semblent tentés de poser leurs pénates hors de Québec et de Montréal. Jean-Sébastien l'autodidacte, lui, s'est lancé il y a 10 ans. Tombé amoureux de Tadoussac et d'une de ses natives, sa Mireille «la merveille», le musicien a sauté à pieds joints dans les chaudrons d'eau salée.

Certes, il avait travaillé comme serveur dans quelques établissements. Mais son don pour la cuisine, c'est dans un restaurant des Îles-de-la-Madeleine qu'il l'a confirmé. La propriétaire des lieux lui avait donné carte blanche pour qu'il teste chez elle le menu du futur Chez Mathilde.

Cette histoire, on l'apprend dans le livre. Ouvrage d'une grande beauté, Le festin de Mathilde est aussi un témoignage d'amitié. Les Éditions La Peuplade (maison installée à Chicoutimi) ont vu le jour un an avant l'ouverture du restaurant, en 2006. Les couples à l'origine de ces deux projets sont des amis de longue date. Au fil du temps, ils se sont encouragés dans leurs rêves respectifs.

Il y a quelques années, Simon Philippe Turcot (auteur du livre et directeur de La Peuplade) et Mylène Bouchard (éditrice) ont décidé de sortir de leur zone de confort, la littérature et la poésie. Ils voulaient immortaliser en belles images (prises par Sophie Gagnon-Bergeron) et en mots les efforts de leurs amis pour proposer une gastronomie locale digne de ce nom, dans leur coin de pays.

Le livre a mis plus de trois ans à aboutir. «Personne n'était pressé. Il n'y avait pas de stress. On travaillait à temps perdu», raconte Jean-Sébastien Sicard. Du reste, la cuisine du chef a évolué d'année en année. Cet été, par exemple, Chez Mathilde ne servira plus les petits-déjeuners. La cuisine se concentrera sur les midis et les soirs, entre autres pour offrir des lunchs un peu plus gastronomiques, dans l'esprit des beaux plats servis au souper.