Vin: de la difficulté à se laisser aller

J'avais l'estomac pas mal barbouillé ce matin-là, résultat d'une soirée un peu trop arrosée la veille. En prenant place dans l'autobus qui nous conduisait à la conférence d'ouverture, au cas où, je demande si quelqu'un n'aurait pas un sac en plastique...

Un de mes voisins, Jean-Luc, me regarde en souriant. Je pense qu'il a trouvé ma sincérité attachante. Je n'étais pas, pour lui, un autre professionnel du vin guindé, plein de leçons à donner. Ç'a été le début d'une longue amitié. Mais surtout, pour moi, le début d'un tournant dans ma vision du vin et, en particulier, de la dégustation.

Plus tard dans la journée, de nouveau en pleine forme, je dégustais dans les magnifiques jardins de l'Alcázar. Jean-Luc, qui est caviste, s'approche de moi et me demande comment je trouve le vin dans mon verre. Je commence à le décrire de façon technique: ses arômes, ses taux de sucre, d'acidité et d'alcool, son équilibre. Il me regarde avec un sourire, gentil, encourageant, comme un professeur bienveillant qui dirait: «C'est bien, t'as bien appris ta leçon.» Puis, il me regarde droit dans les yeux et me demande: «Et dedans, tu le sens comment?»

Sa question m'a d'abord étonnée. Comment ça, dedans? On analyse un vin avec notre nez, notre palais. «Je viens de te le décrire, non? De te dire ce que j'en pense.» «Tu me l'as décrit, mais d'une façon qui ne me dit pas grand-chose de ce que tu en penses vraiment.» Puis, j'ai passé toute la journée à déguster avec lui, interpellée et fascinée par cette personne qui dégustait d'une façon si différente, qui parlait de vitalité et de vibration dans le vin, et beaucoup plus de ressenti que de détails techniques. Attention: ce n'était pas un charlatan qui cachait son ignorance derrière de belles paroles. Jean-Luc est un excellent dégustateur, un des meilleurs que j'ai jamais rencontrés. Il a aussi appris, et maîtrise très bien, la dégustation analytique. Mais sa façon de parler du vin me semblait tellement juste. Elle apportait un complément important au côté plus technique de l'analyse du vin.