Un cocktail rassembleur

Qu'à cela ne tienne, à 25 ans, il achète des parts dans un bar étudiant et se crée un emploi sur mesure. Environ 10 000 $ de dettes plus tard, il en ressort moins riche, mais avec plus d'expérience. « Moi, j'aimais le contact avec les gens. Il faut aimer le monde pour faire ce métier », estime-t-il.

Il se passionne notamment pour les accords mets-cocktails, les cocktails permettant, selon lui, de pousser les saveurs plus loin que le vin, pour rehausser et complémenter les plats.

DE RETOUR À SHERBROOKE

André Duncan s'est distingué dans plusieurs concours, dont le New Malt Order 2017, qui l'a consacré gagnant lors de la finale canadienne qui se tenait à Toronto, en septembre. « Ça me force à sortir de ma zone de confort. J'aime ce dépassement de soi qui me permet de me renouveler. » Avec 11 autres gagnants de différentes régions du monde, il a ensuite été invité par la maison écossaise Auchentoshan à monter un assemblage de scotch qui sera distribué en 2018.

Depuis quelques années, le mixologue est de retour à Sherbrooke, une décision qu'il a prise après un long voyage en Asie et en Australie, par envie de se rapprocher de sa famille. Tranquillement, constate-t-il, le cocktail fait son chemin en région, un phénomène auquel il se fait une fierté de participer.

« Un bon cocktail, dit-il, c'est comme une bonne vie : ça prend de l'équilibre. » Ses créations sont faites de bons ingrédients, et sont mises en contexte à travers une bonne histoire. « Parce que chaque cocktail devrait être une expérience et ça, ça part de l'échange entre le client et le mixologue », estime-t-il. Pour échanger avec André Duncan durant le temps des Fêtes, jusqu'au 31 décembre, visitez-le au bar éphémère de Noël Miracle, rue Wellington Nord.

SA SIGNATURE

Il privilégie les ingrédients frais et locaux. « Je tente d'utiliser l'ensemble d'un aliment pour réduire les pertes. Dans un ananas, donne-t-il en exemple, même la peau peut être déshydratée pour en faire un amer maison. »

SES TROIS ALCOOLS FÉTICHES POUR LES FÊTES

UN BON CALVADOS

Parce que c'est réconfortant.

LE GIN

« On aime ça, ici, et on en fait de très bons. C'est polyvalent et tout le monde peut y trouver sa niche. »

LE WHISKEY

« Je suis un gars de whiskey ! », dit-il, en toute simplicité.