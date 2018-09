En route dévoile les meilleurs bars du Canada

En première position, une belle adresse de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, qui porte un nom bien poétique: The Watch That Ends the Night.

Deux bars du Vieux-Montréal figurent sur la liste, soit le Nhâu Bar (4e position) et El Pequeño (8e position), minuscule comptoir à rhum. Le Nénuphar, speakeasy de Québec, figure au 9e rang.

https://canadasbestnewbars.com/fr/