Le nouveau téléphone intelligent Nokia vendu exclusivement en Chine

Nokia, longtemps numéro un mondial des téléphones portables et aujourd'hui spécialisés dans les équipements télécoms, a confié la marque à un petit concepteur finlandais, HMD Global.

« Avec plus de 552 millions d'utilisateurs de téléphones intelligents en Chine en 2016, et au-delà 593 millions en 2017, c'est un marché stratégique important où la conception et la qualité des produits sont très appréciées des consommateurs », a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

HMD détient un accord de licence exclusif mondial pour les dix prochaines années, hormis au Japon.

Microsoft avait tenté de ressusciter une marque en déclin, qu'il avait rachetée pour un prix jugé avantageux pour le finlandais, 5,4 milliards d'euros. Mais il avait échoué, abandonnant les téléphones intelligents et vendant l'activité téléphones de base à HMD Global et FIH Mobile pour quelque 330 millions d'euros en mai.

Le Nokia 6 sera exclusivement vendu sur l'internet par JD.com, l'un des leaders chinois du commerce en ligne, pour 1699 yuans (325 dollars).