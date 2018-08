 Internationaux des États-Unis: trois Canadiens en action 

Si Milos Raonic (contre le Français Gilles Simon) et Denis Shapovalov (contre l'Italien Andreas Seppi) sont légèrement favoris, Vasek Pospisil fera face à une lourde tâche face au numéro un mondial Rafael Nadal. Petite consolation, le match sera disputé en soirée dans le stade Arthur Ashe, le genre de souvenirs qu'on peut raconter à ses petits-enfants.

On a dévoilé hier les tableaux du double et la Canadienne Gabriela Dabrowski sera en évidence dans deux tournois. Chez les femmes, elle et la Chinoise Yifan Xu sont les quatrièmes favorites et elles affronteront au premier tour l'Espagnole Lara Arruabarrena et la Tchèque Renata Voráčová. En double mixte, Dabrowksi et le Croate Mate Pavić sont les favoris.

Chez les hommes, Daniel Nestor disputera le dernier tournoi de Grand Chelem de sa carrière et fera équipe avec l'Américain Bradley Klahn. Pospisil jouera quant à lui avec l'Espagnol Fernando Verdasco, trois fois quart de finaliste à New York en double.

MILOS RAONIC c. Gilles Simon, court 5, deuxième match après 11h

DENIS SHAPOVALOV c. Andreas Seppi, court 5, pas avant 17h

VASEK POSPISIL c. Rafael Nadal, stade Arthur Ashe, deuxième match après 19h