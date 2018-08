Un bon départ pour Milos Raonic

Milos Raonic a remporté son premier match, lundi, aux Internationaux des États-Unis, 7-6 (4), 6-4, 1-6 et 6-3, face à l'Argentin Carlos Berlocq (172 e ). Le 25 e favori a réussi 26 as et 63 coups gagnants, mais il a aussi commis 16 doubles fautes et 45 fautes directes, beaucoup de «déchets» pour un joueur du calibre de Raonic.

«C'est un bon départ, mais je devrai être beaucoup plus discipliné lors des prochains matchs, particulièrement au service, a-t-il concédé en point de presse. C'est sans doute la partie la plus importante de mon jeu et je devrai être beaucoup plus solide lors des prochains matchs. C'est vraiment une question de discipline et je devrai être plus patient.»

Le match a été disputé sur le court 5, dans une section particulièrement animée du Centre national de tennis Billie Jean King. Habitué aux grands stades fermés, Raonic a reconnu qu'il avait été un peu déconcentré par les bruits provenant des courts voisins, mais qu'il était le seul responsable de son jeu erratique en troisième manche.

Actuellement 24e mondial, le joueur de 27 ans était absent à New York l'année dernière en raison d'une blessure, et il a aussi dû rater le tournoi de Roland-Garros cette année, ce qui explique sa chute au classement - il était troisième mondial au début de 2017.

La rigueur de sa préparation a toutefois permis au Canadien de demeurer très constant en Grand Chelem. Depuis 2014, en 16 participations, Raonic a atteint au moins le quatrième tour à 11 reprises, avec une finale, deux demi-finales et cinq quarts de finale. À New York, il a atteint trois fois le quatrième tour (2012, 2013, 2014), mais a été battu au deuxième tour lors de sa dernière participation, en 2016.

Il tentera d'éviter pareil sort mercredi, alors qu'il affrontera au deuxième tour le Français Gilles Simon, un autre ancien joueur du top 10, qui s'est qualifié hier sans problème avec une victoire en trois manches contre le qualifié Sud-Africain Lloyd Harris. Les deux joueurs se sont affrontés cinq fois en carrière et Raonic a remporté quatre victoires, dont deux en Grand Chelem.

Pospisil passe aussi

Un troisième Canadien, Vasek Pospisil, s'est qualifié lundi soir pour le deuxième tour des Internationaux des États-Unis.

Le 88e joueur mondial s'est imposé 7-5, 6-3 et 6-2 devant le Slovaque Lukas Lacko (77e), en tout juste deux heures. Pospisil a estimé après sa victoire qu'il avait beaucoup progressé au cours des derniers mois. Dommage pour lui que le tirage lui ait réservé pour son prochain match, mercredi... le numéro un mondial Rafael Nadal!