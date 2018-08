Eugenie Bouchard va dans la bonne direction

En net progrès depuis le début de la saison après une longue période difficile, Bouchard n'a visiblement rien perdu de sa popularité auprès des amateurs et continue d'attirer l'attention des médias.

L'Américaine Chris Evert, gagnante de six titres à New York, a longtemps été une partisane de la Canadienne, et même si elle ne la croit plus capable de revenir parmi les toutes meilleures, la commentatrice au réseau ESPN apprécie ses progrès récents.

«J'aime beaucoup la voir disputer des tournois moins importants - un peu comme Andre Agassi l'avait fait [en 1998, pendant une période difficile de sa carrière] - pour gagner des matchs à nouveau, retrouver sa confiance, retrouver graduellement son jeu», a expliqué Evert cette semaine en conférence téléphonique.

«Cela va la rendre plus humble, tout en montrant qu'elle a encore le désir de revenir à un niveau près de celui qu'elle a déjà eu. Je ne crois pas qu'elle puisse revenir où elle a déjà été [5e mondiale], mais je ne doute pas qu'elle puisse revenir dans le top 30.»

Bouchard affrontera la Française Harmony Tan (399e) au premier tour et pourrait ensuite croiser les favorites Mihaela Buzarnescu (21e) ou Kiki Bertens (13e) aux tours suivants.

«Elle a prouvé qu'elle pouvait être dangereuse quand elle joue bien, a rappelé Evert. Son jeu est basé sur l'agressivité, sur des frappes solides et rapides. Elle doit encore travailler sa mobilité, afin d'être toujours prête à frapper la balle. Elle doit aussi travailler sur sa constance, mais cela vient en jouant et elle a présentement la chance de jouer beaucoup de matchs.

«Vous savez, elle va dans la bonne direction. Je crois qu'elle a beaucoup appris à travers les épreuves des dernières années. Elle va maintenant dans la bonne direction et je ne doute pas qu'elle puisse être dans le top 30.»

- - -

Eugenie Bouchard aux Internationaux des États-Unis

2017: 1er tour

2016: 1er tour

2015: 4e tour *

2014: 4e tour

2013: 2e tour

* Qualifiée pour le 4e tour, Bouchard avait dû déclarer forfait avant son match contre l'Italienne Roberta Vinci à la suite d'une commotion cérébrale subie lors d'une chute dans les vestiaires du stade Arthur-Ashe.