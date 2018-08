 Bouchard et Abanda à un gain du tableau principal à New York 

La Presse Canadienne New York

Bouchard a facilement défait la Géorgienne Ekaterine Gorgodze 6-1, 6-2 pour se rapprocher du tableau principal du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.

La Québécoise a réussi cinq as et remporté 77 pour cent des échanges joués sur ses premières balles de service, en plus de briser le service de son adversaire en cinq occasions.

Gorgodze a d'ailleurs éprouvé bien des ennuis avec son service, ne gagnant que 52 pour cent de ses premières balles et seulement 15 pour cent de ses deuxièmes.

Bouchard fera face au prochain tour à l'Américaine Jamie Loeb, vendredi.

La Montréalaise Françoise Abanda s'est quant à elle défait de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia 7-6 (3), 6-3 pour rejoindre Bouchard au dernier tour de qualification.

La joueuse de 21 ans, classée 210e au monde, a brisé le service de Haddad Maia en trois occasions.

Abanda fera face à la Tchèque Karolina Muchova, vendredi.

De son côté, le Torontois Polansky a défait le Colombien Santiago Giraldo 7-6 (7), 6-4, ce qui signifie qu'il n'est plus qu'à un match d'accéder au tableau principal.

Joueur repêché lors des trois tournois du Grand Chelem en 2018, Polansky tentera cette fois d'atteindre le tableau principal en remportant son dernier match de qualification face à l'Américain Donald Young.

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime tentera de le rejoindre en soirée, lorsqu'il croisera le fer avec l'Américain Christopher Eubanks.