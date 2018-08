Bouchard et Marino atteignent les quarts à Vancouver

Les Canadiennes Eugenie Bouchard et Rebecca Marino ont atteint les quarts de finale de l'Omnium de Vancouver, un tournoi de l'ITF, en éliminant les deux premières têtes de série, jeudi.

Marino a d'abord montré la porte de sortie à la Belge et deuxième tête de série Yanina Wickmayer en s'imposant 7-5, 7-5. Quelques heures plus tard, Bouchard a joué le même tour à l'Ukrainienne et favorite du tournoi Kateryna Kozlova en l'emportant 6-4, 5-7, 6-1.

Bouchard a eu besoin de 121 minutes pour achever la 90e raquette mondiale.

Il y a eu plus de bris que de jeux gagnés au service dans la rencontre, mais Bouchard a eu le dernier mot grâce à un neuvième bris de service à l'endroit de Kozlova.

Bouchard, 128e au classement mondial, a commis huit doubles fautes lors de la rencontre, contre sept de la part de Kozlova.

Lors des quarts de finale, Bouchard croisera le fer avec la Japonaise Nao Hibino, qui occupe le 130e échelon mondial.

Pour sa part, Marino a brisé le service de Wickmayer alors que la Belge était au service pour la deuxième manche à 5-4, avant de venir à bout de sa rivale en lui refaisant le coup deux jeux plus tard. Le duel a duré une heure et 22 minutes.

Wickmayer occupe présentement le 96e échelon mondial, mais a déjà pointé au 12e rang en 2010. De son côté, Marino continue son impressionnant retour au jeu à l'âge de 27 ans. Elle a déjà quatre titres de l'ITF à son palmarès cette saison et a grimpé au 287e rang mondial.

En quarts de finale, Marino sera opposée à l'Italienne Martina Trevisan, 194e raquette mondiale.

Du côté masculin, Vasek Pospisil avait rendez-vous avec l'Australien Marc Polmans dans un match de deuxième tour, plus tard jeudi.