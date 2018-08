 Coupe Rogers: Kevin Anderson est le premier à accéder aux demi-finales 

Le finaliste de Wimbledon a eu besoin de 66 minutes pour concrétiser sa victoire face au Bulgare, cinquième tête de série.

Anderson, no 4, jouera en demi-finale contre le vainqueur du match entre l'Allemand Alexander Zverev, no 2, et le Grec Stefanos Tsitsipas.

En soirée, le Néerlandais Robin Haase affrontera le Russe Karen Khachanov et le favori Rafael Nadal se mesurera au Croate Marin Cilic.

Zverev a remporté le tournoi l'an dernier à Montréal.