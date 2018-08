Eugenie Bouchard éliminée à la Coupe Rogers

La 129e mondiale, qui venait d'aligner quelques belles performances à Wimbledon et en Suisse, a joué de façon désastreuse en début de match, cédant vite un avantage de 5-0 à sa rivale. Elle a toutefois remporté cinq des six jeux suivants et semblait être en mesure de revenir dans le match.

Menant 3-0 en deuxième manche, la joueuse de 24 ans a demandé une pause médicale et fait appel à une soigneuse pour panser son pied droit. Encore visiblement gênée à son retour sur le court, elle a multiplié les coups erratiques et n'a plus remporté qu'un seul jeu, l'avant-dernier.

C'est la quatrième fois en cinq ans que Bouchard perd son premier match à la Coupe Rogers. Elle a signé sa meilleure performance dans le tournoi en 2016, en atteignant le troisième tour.

Avec la défaite de la Torontoise Carol Zhao plus tôt dans la journée, il ne reste qu'une Canadienne en lice : la Montréalaise Françoise Abanda, qui affrontera en soirée la Belge Kirsten Flipkens, 47e mondiale.