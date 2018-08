Coupe Rogers: les matchs reportés à mardi

Daphnée Malboeuf

La Presse Canadienne

Montréal

Les affrontements entre Maria Sharapova et Sesil Karatancheva et Tatjana Maria et Alizé Cornet, qui ont été interrompus lundi soir à la Coupe Rogers en raison d'un orage qui sévissait dans le secteur du Stade IGA, reprendront seulement mardi matin.