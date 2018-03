 Sloane Stephens affrontera Jelena Ostapenko en finale à Miami 

Sloane Stephens est venue de l'arrière et a renversé Victoria Azarenka 3-6, 6-2, 6-1, jeudi après-midi, obtenant du même coup son billet pour la finale de l'Omnium de Miami.

Associated Press KEY BISCAYNE, Fla.

Stephens, la 13e tête de série, affrontera pour le titre samedi Jelena Ostapenko, qui a triomphé 7-6 (1), 6-3 devant l'Américaine Danielle Collins.

La championne en titre des Internationaux des États-Unis a concédé les trois premiers jeux du match, avant de rebondir pour s'adjuger les deux derniers sets contre Azarenka, la triple championne de l'Omnium de Miami. C'était la deuxième fois que Stephens venait de l'arrière pour l'emporter dans ce tournoi.

Azarenka, qui tente de remonter au classement mondial à la suite de la naissance de son premier enfant à la fin de 2016, a commencé la compétition au 186e échelon mondial. Elle se retrouvera au moins en 93e place lors de la mise à jour du classement de la WTA, la semaine prochaine.

Ostapenko, sixième tête de série, et Collins ont croisé le fer en en soirée. La Lettone a sauvé cinq balles de bris et a servi 10 as à son adversaire. Ostapenko s'était préalablement qualifiée pour les demi-finales grâce à sa victoire sur l'Ukrainienne Elina Svitolina.

Pablo Carreno Busta, de l'Espagne, est passé en demi-finale, victorieux 6-4, 5-7 et 7-6 (6) devant Kevin Anderson. Les 14 as du Sud-Africain n'ont pas suffi, dans un match où il y a eu trois bris de chaque côté.

Busta aura comme prochain rival l'Allemand Alexander Zverev, qui a prévalu 6-4 et 6-4 face à Borna Coric, de la Croatie.

Zverev est la quatrième tête de série. Champion en titre de la Coupe Rogers, il a dominé 2-0 pour les bris et 8-2 pour les as, jeudi.