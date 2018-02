Coupe Davis: Nestor et Pospisil s'inclinent en double

Nestor et Posposil avaient pourtant amorcé le match en force, se forgeant une avance de deux sets à zéro en plus d'être en avant par un bris au troisième set. Marin Cilic et Ivan Dodig ont alors ouvert la machine pour surmonter ce retard et l'emporter 2-6, 3-6, 6-4, 7-5, 6-2.

Cette défaite met un peu plus de pression sur les épaules du jeune tennisman de 18 ans Denis Shapovalov, qui doit absolument l'emporter dans son match de simple inversé prévu dimanche, face à Borna Coric. Pospisil jouera le dernier duel, contre Viktor Galovic.

Nestor et Pospisil ont commis cinq doubles fautes et 17 fautes directes, tandis que leurs adversaires en ont commis 13 seulement.

Ce revers subi samedi est le deuxième de la manche pour Pospisil, qui s'était également incliné devant Coric en simple vendredi, en remplacement de Peter Polansky, blessé.

Shapovalov, 48e raquette mondiale, avait permis au Canada de niveler la marque en l'emportant contre Galovic. Il est non seulement le plus jeune joueur du Canada en Coupe Davis, il est également son joueur le mieux classé. Pospisil pointe au 85e rang ; Polansky au 141e ; tandis que le capitaine Frank Dancevic est 350e. Nestor, qui est âgé de 45 ans, pointe au 60e échelon en double.

La Croatie a perdu cinq de ses six derniers matchs en Coupe Davis à domicile, mais le Canada n'a pas gagné à l'étranger depuis 2011.