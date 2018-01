Eugenie Bouchard, une proie facile pour Simona Halep

La Roumaine, première au classement mondial de la WTA, a vaincu la Québécoise 6-2, 6-2, jeudi. Le match n'a duré que 65 minutes.

Bouchard, qui a glissé au 112e rang mondial, a commis 26 fautes directes dans la rencontre. Elle a gagné un seul jeu au service et a accordé un total de 14 balles de bris à sa rivale.

Au premier tour, Eugenie Bouchard avait défait la Française Océane Dodin en deux manches.

Puisqu'elle a aussi été éliminée en double avec sa partenaire, l'Américaine Sloane Stephens, le parcours de Bouchard est terminé à Melbourne.

Sa défaite de jeudi signifie aussi qu'il n'y a plus de Canadiens au tableau des joueurs en simple. Vasek Pospisil, Milos Raonic et Denis Shapovalov ont tous été éliminés plus tôt cette semaine.

Gabriela Dabrowski, d'Ottawa, et la Chinoise Yifan Xu ont gagné leur match de premier tour en double féminin. Classées sixièmes têtes de série, elles ont eu le meilleur 6-3, 6-2 face à la Belge Kirsten Flipkens et l'Italienne Francesca Schiavone.

Dabrowski et Xu ont remporté le tournoi de Sydney, le week-end dernier.

Au prochain tour, elles affronteront la Russe Ekaterina Alexandrova et la Lettone Anastasija Sevastova.

Du côté du double masculin, Vasek Pospisil, de Vernon, en Colombie-Britannique, et l'Américain Ryan Harrison ont perdu 6-2, 7-6 (5) contre l'Indien Rohan Bopanna et le Français Édouard Roger-Vasselin. Le Torontois Adil Shamasdin et le Britannique Neal Skuski ont aussi perdu au premier tour, 6-4, 2-6, 6-3 face au Néo-Zélandais Marcus Daniell et au Britannique Dominic Inglot.