WTA: Garbine Muguruza nommée joueuse par excellence

La championne de Wimbledon Garbine Muguruza a été nommée la joueuse par excellence de la WTA, tandis que la championne des Internationaux des États-Unis, Sloane Stephens, a reçu le titre de la joueuse ayant effectué le plus beau retour au jeu.

Associated Press St. Petersburg, Floride

Le circuit professionnel féminin a distribué ses honneurs vendredi. Ces titres sont votés par ses membres et les médias.

La championne des Internationaux de France Jelena Ostapenko a reçu le titre de la joueuse la plus améliorée et CiCi Bellis celui de la recrue par excellence, tandis que Martina Hingis et Chan Yung-Jan ont obtenu le titre d'équipe de double par excellence.

Muguruza a défait Venus Williams en finale à Wimbledon en juillet pour s'adjuger son deuxième titre majeur en carrière, puis elle s'est hissée au premier échelon mondial pour la première fois en septembre.