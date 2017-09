US Open: Sharapova éliminée en huitièmes de finale

Détentrice de cinq titres majeurs, Sharapova participait à un premier tournoi du Grand Chelem depuis la fin d'une suspension de 15 mois pour dopage.

Après un bon début de match, Sharapova a été ralentie par des ampoules à la main droite. Pendant ce temps, Sevastova a évité les erreurs, elle qui a terminé la rencontre avec seulement 14 fautes directes à sa fiche, contre 51 pour Sharapova.

Classée 16e tête de série, Sevastova a connu une séquence où elle a remporté 14 points sur 15 tôt en troisième manche. La nervosité a semblé s'accaparer d'elle pendant un court instant, permettant à Sharapova de rendre les choses intéressantes. Sevastova a toutefois fermé la porte sur sa quatrième balle de match.

Au cours de la semaine, trois des quatre matchs de Sharapova ont nécessité trois manches. Elle espérait atteindre les quarts de finale des Internationaux des États-Unis pour une première fois depuis 2012. Elle a gagné le titre en 2006.

De son côté, Sevastova participera aux quarts de finale pour une deuxième année d'affilée à Flushing Meadows.

Lors des quarts de finale, Sevastova croisera le fer avec l'Américaine Sloane Stephens. Cette dernière a atteint les quarts de finale des Internationaux des États-Unis pour une première fois en carrière grâce à une victoire de 6-3, 3-6 et 6-1 face à l'Allemande et 30e tête de série Julia Goerges.

Participant à un deuxième tournoi majeur après avoir raté presque une année complète en raison d'une blessure au pied droit, Stephens a prolongé sa série de succès. Elle a récemment atteint les demi-finales à la Coupe Rogers et au tournoi de Cincinnati.

Stephens a gagné 12 de ses 14 derniers matchs. Son meilleur résultat en carrière en Grand Chelem est une participation aux demi-finales en Australie en 2013.

En double

Du côté du double féminin, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu ont atteint les quarts de finale à la suite d'un gain de 5-7, 6-3 et 6-3 face à la Japonaise Shuko Aoyama et la Chinoise Zhaoxuan Yang. Classées neuvièmes têtes de série, Dabrowski et Xu affronteront en quarts de finale les Tchèques et troisièmes têtes de série Lucie Safarova et Barbora Strycova.