US Open: Shapovalov au quatrième tour

Denis Shapovalov s'est qualifié vendredi pour le quatrième tour de l'Omnium des États-Unis après le retrait de son adversaire, le Britannique Kyle Edmund. Le Canadien avait l'avantage 3-6, 6-3, 6-3 et 1-0 quand Edmund a estimé qu'il n'était plus en mesure de défendre ses chances.

Le Britannique, 42e mondial, semble s'être blessé au cou au cours de la troisième manche et les interventions répétées du soigneur n'ont pas été suffisantes pour lui permettre d'aller jusqu'au bout.

«Ce n'est jamais plaisant de gagner de cette façon, a rappelé Shapovalov, après sa victoire, en entrevue sur le court du Stade Arthur Ashe. Kyle jouait très bien depuis quelques semaines, mais il s'est malheureusement blessé. Je l'ai entendu se plaindre à un moment donné et il n'a plus joué de la même façon par la suite.»

Erratique en première manche (15 fautes directes), Shapovalov avait toutefois repris le contrôle du match et la blessure d'Edmund n'a probablement rien changé à l'issue du match.

«J'avais eu mes chances en première manche, mais je ne mettais pas tous mes coups ensemble, a expliqué Shapovalov. Les choses se sont replacés en deuxième manche et j'étais prêt pour jouer encore longtemps si cela avait été nécessaire.»

Le joueur de 18 ans affrontera au quatrième tour l'Espagnol Pablo Carreno-Busta, le 12e favori, qui n'a affronté que des joueurs issus des qualifications depuis le début du tournoi. Il a battu hier le Français Nicolas Mahut, 6-3, 6-4 et 6-3. Quart de finaliste à Roland-Garros cette saison, il se débrouille étonnamment bien sur les surfaces dures, même s'il préfère jouer du fond du terrain où il excelle.

«C'est un autre excellent joueur qui joue très bien cette saison. Il est expérimenté et sera un adversaire redoutable. J'ai toutefois affronté (et battu) de très bons joueurs récemment et je pense pouvoir me défendre!»

Shapovalov, qui est maintenant assuré d'une bourse de près de 250000$ et d'une progression aux portes du Top 50, aurait de bonnes chances d'aller très loin dans le tournoi s'il l'emporte dimanche. Le Croate Marin Cilic, cinquième favori et champion du tournoi en 2014, a été éliminé mercredi et l'Américain John Isner (10e) est le dernier joueur du Top 10 encore en lice dans cette moitié du tableau.

Le Canadien est le plus jeune joueur à atteindre ce stade de la compétition dans le tournoi new-yorkais depuis l'Américain Michael Chang qui avait 17 ans lorsqu'il atteint les huitièmes de finale de l'édition 1989.

- Avec l'Agence France-Presse