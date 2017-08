Rafael Nadal toujours numéro 1 mondial

C'est en numéro 1 mondial que Rafael Nadal attaque les Internationaux des États-Unis, selon le classement de l'ATP publié lundi quelques heures avant les premiers échanges à Flushing Meadows et dans lequel Roberto Bautista progresse au 13e rang (+2) après sa victoire à Winston Salem.

Finaliste du tournoi californien, le Bosnien Damir Dzumhur bondit de 11 places au 56e rang.

Chez les dames, le classement de la WTA est toujours emmené dans cet ordre par le trio Karolina Pliskova-Simona Halep-Garbine Muguruza.

Un seul changement intervient dans le top 10 où la Slovaque Dominika Cibulkova déloge la Polonaise Agnieszka Radwanska de la 10e place.

L'Australienne Daria Gavrilova profite de sa victoire à New Haven pour bondir de six places et apparaître au 20e rang.

---

Le classement de l'ATP

1. Rafael Nadal (ESP) 7645 points

2. Andy Murray (GBR) 7150

3. Roger Federer (SUI) 7145

4. Stanislas Wawrinka (SUI) 5690

5. Novak Djokovic (SRB) 5325

6. Alexander Zverev (GER) 4470

7. Marin Cilic (CRO) 4155

8. Dominic Thiem (AUT) 4030

9. Grigor Dimitrov (BUL) 3710

10. Kei Nishikori (JPN) 3195

---

Le classement de la WTA

1. Karolina Pliskova (CZE) 6390 points

2. Simona Halep (ROM) 6385

3. Garbine Muguruza (ESP) 5860

4. Elina Svitolina (UKR) 5530

5. Caroline Wozniacki (DEN) 5350

6. Angelique Kerber (GER) 5146

7. Johanna Konta (GBR) 4750

8. Svetlana Kuznetsova (RUS) 4410

9. Venus Williams (USA) 4216

10. Dominika Cibulkova (SVK) 3830 (+1)