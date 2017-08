 Flushing Meadows: Sharapova affrontera Halep au premier tour 

Le premier match de Maria Sharapova en plus de 18 mois à un tournoi du Grand Chelem l'opposera à la Roumaine Simona Halep, deuxième tête de série du simple féminin des Internationaux de tennis des États-Unis.

Howard Fendrich Associated Press NEW YORK

Ce duel s'est matérialisé à la suite du tirage au sort, tenu vendredi.

L'Association de tennis des États-Unis a accordé un laissez-passer à Sharapova, qui a repris le collier en avril après une suspension de 15 mois pour dopage.

La Russe de 30 ans avait été exclue du circuit féminin à la suite d'un test positif au meldonium, un produit dopant interdit, lors des Internationaux d'Australie de 2016.

Sharapova compte cinq titres du Grand Chelem en carrière incluant un triomphe à Flushing Meadows en 2006.

Par ailleurs, la Montréalaise Eugenie Bouchard, 74e mondiale, croisera le fer avec Evgeniya Rodina, une Russe âgée de 28 ans qui occupe le 83e échelon du classement de la WTA. Ce sera le premier duel à vie entre Bouchard et Rodina.

Chez les hommes, si le Suisse Roger Federer et l'Espagnol Rafael Nadal doivent croiser le fer aux Internationaux des États-Unis pour la première fois de l'histoire de leur grande rivalité, ce sera en demi-finale.

Le tirage au sort a placé Nadal, première tête de série, Federer, classé troisième, dans la section supérieure du tableau du simple masculin.

Nadal et Federer se sont affrontés en 37 occasions, et 12 fois lors de tournois du Grand Chelem, mais jamais à New York.

L'Espagnol domine avec 23 victoires contre Federer mais ce dernier a gagné les quatre derniers rendez-vous, dont trois en 2017. L'une des victoires du Suisse cette année est venue en finale des Internationaux d'Australie, en janvier.

L'autre demi-finale pourrait mettre en présence le Britannique Andy Murray, classé deuxième, et l'Allemand Alexander Zverev, quatrième tête de série et récent vainqueur de la Coupe Rogers à Montréal.

De son côté, le Canadien Vasek Pospisil disputera son duel de premier tour contre l'Espagnol Fernando Verdasco. Pospisil a perdu son seul match à vie contre Verdasco, 7-5, 6-0 en première ronde de l'Omnium du Qatar, au début de janvier 2017.

Le dernier des quatre tournois du Grand Chelem de la saison s'amorce officiellement lundi.