Andy Murray a bon espoir de s'imposer à Melbourne

Le stress lui pesait alors que débutait la campagne 2016 - il a même songé à quitter le tournoi pour retourner au Royaume-Uni auprès de sa femme, enceinte.

Mais en plus, son beau-père avait été admis à l'hôpital à Melbourne, après s'être effrondé en regardant un match de la première étape du Grand chelem.

Clairement, ça va mieux pour Murray, qui tentera à nouveau de remporter l'événement pour une première fois.

« Je suis très confiant vu la façon dont j'ai conclu la dernière saison, a dit l'Écossais. Je me plais vraiment ici. J'aime les conditions. J'ai très bien joué à cet endroit, c'est juste que je n'ai pas encore réussi à franchir le dernier obstacle. »

L'an dernier, certains laissaient planer que Murray allait rentrer chez lui avant la finale contre Djokovic. Il a tout de même pris le premier vol possible à la suite d'un revers en trois manches. La semaine suivante, sa femme Kim a donné naissance à leur premier enfant, Sophia.

Samedi, deux jours avant d'entamer l'édition 2017 face à Ilya Marchenko, de l'Ukraine, il a dit que oui, il a pensé à quitter plus tôt que prévu l'an dernier.

« Le tournoi avait été dur, et ce n'était pas évident avec le bébé qui approchait, a dit Murray. Et puis il y a eu ce qui est arrivé à Nigel. Je voulais pouvoir assister à la naissance mais en même temps, je n'allais pas laisser mon beau-père comme ça à l'hôpital. C'était dur. Ce n'est pas une situation que j'aimerais revivre. »

Murray a brillamment fini 2016 après avoir renoué avec Ivan Lendl comme entraîneur, en juin. Il a triomphé une deuxième fois à Wimbledon, a défendu avec succès son titre olympique et a prévalu à Pékin, Shanghai, Vienne et Paris, mettant fin au règne de 122 semaines de Djokovic comme numéro 1. Il s'est ensuite assuré de clore l'année au sommet de l'ATP en remportant les Finales du circuit.

De plus, dans le cadre des Honneurs du Nouvel An, Murray a été fait chevalier par la reine Élisabeth II.

Murray a établi le record pour la plus longue période de temps entre accéder au deuxième et ensuite au premier rang du tennis - sept ans et 82 jours.

On a demandé à Roger Federer s'il se rappelait la sensation d'être devenu le numéro 1 une première fois, en 2004.

« Ça change les choses parce que tout le monde vient te voir et dis, ''hé, c'est toi le meilleur'', a dit le Suisse, le recordman avec 302 semaines comme monarque. Vous commencez à marcher un peu différemment. Ça donne plus de confiance en vos frappes sur le terrain, en général. »

Murray dit ne pas sentir de différence encore, mais ça ne fait que deux mois. Considérant les efforts qu'il a dû déployer pour atteindre le sommet, il espère que ça ne prendra pas le double d'énergie pour y rester.

« C'est un état d'esprit, a-t-il dit. Je pense que ça pourrait être facile de dire, ''ok, je dois simplement continuer à faire les mêmes choses''. Mais le jeu évolue; moi-même je vieillis, et les plus jeunes vont continuer de s'améliorer. Novak et Roger et Stan [Wawrinka] et Rafa [Nadal] et tous les gars de premier plan, ils vont continuer de vouloir accéder au sommet. Je dois continuer de m'améliorer et continuer à travailler fort. »