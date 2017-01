Eugenie Bouchard s'incline en demi-finale à Sydney

Bouchard avait battu Konta lors de leur seul affrontement précédent, l'année dernière à Wimbledon (6-3, 1-6, 6-1), mais la Britannique a progressé depuis, accédant au top 10 en fin de saison 2016.

«Elle joue son meilleur tennis actuellement», avait d'ailleurs souligné Eugenie mercredi en point de presse, après sa victoire en quart de finale contre la Russe Anastasia Pavyuchenkova. «Cela avait été très, très dur la dernière fois et je l'avais emporté à l'arraché. Je ne doute pas que ce sera encore très difficile...»

Konta n'a en effet laissé aucune chance à sa rivale, particulièrement en retour de service. Bouchard a ainsi subi six bris de service et n'a remporté que 43% de ses premières balles. La gagnante affrontera en finale la Polonaise Agnieszka Radwanska, troisième mondiale, qui a vaincu pour sa part la Tchèque Barbora Strycova, 6-1, 6-2.

Il s'agissait de la première présence de Bouchard à ce stade d'un tournoi depuis février 2016 quand elle avait atteint la finale à Kuala Lumpur. C'était toutefois là un tournoi moins important et la joueuse de 22 ans a affronté cette semaine des joueuses bien plus fortes, triomphant de trois joueuses du top 30, dont la sixième mondiale Dominika Cibulková. Bouchard, qui avait du profiter d'un laissez-passer pour accéder au tableau principal du tournoi, obtiendra d'ailleurs une bourse supérieure (28 100 $ US) à Sydney que celle qu'elle avait touchée à Kuala Lumpur.

Actuellement 49e mondiale, Bouchard va maintenant se rendre à Melbourne pour disputer les Internationaux d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison. C'est là, en 2014, qu'elle avait explosé sur la scène du tennis en atteignant les demi-finales. Elle avait encore atteint les quarts de finale en 2015, avant de s'incliner au deuxième tour l'année dernière devant la quatrième favorite Agnieszka Radwanska.

Comme son classement actuel ne permet pas à la Canadienne d'être l'une des têtes de série, elle pourrait encore devoir affronter rapidement l'une des favorites. On connaitra son adversaire au premier tour après le tirage au sort des tableaux féminin et masculin, vendredi à Melbourne.