Sept étudiants-athlètes reçoivent 14 000 $ en bourses des mains de Georges St-Pierre

Depuis son alliance avec la Fondation de l'athlète d'excellence, la Fondation Georges St-Pierre a remis 70 000 $ en bourses à une trentaine jeunes étudiants-athlètes de la relève qui pratiquent un sport dont Georges St-Pierre s'inspire directement dans ses combats. Encore une fois cette année, sept d'entre eux pratiquant la boxe, l'escrime, le judo, le karaté, la lutte olympique, le taekwondo et la gymnastique artistique sont repartis chèque en poche et inspiration plein la tête.

Pour la présente édition, deux des sept récipiendaires ont reçu une bourse d'Excellence académique afin de souligner leurs très bonnes notes scolaires (Justine Boudreau, escrime et Bogdan Jora, judo) et cinq autres (Jérémi Lahaie, karaté, Emmanuelle Lalonde, gymnastique, Nicolas Migneault, taekwondo, Erin Rainville, lutte libre, Katiushka Vasquez Soto, boxe) ont mérité la bourse de Soutien à la réussite académique et sportive, afin de les encourager à persévérer dans la conciliation de leur sport et leurs études, un défi très important chez nos athlètes de pointe.

«C'est pour moi un grand bonheur de parrainer ces étudiants-athlètes par le biais de bourses remises via la Fondation de l'athlète d'excellence, a déclaré Georges St-Pierre. Les rencontrer pour leur offrir personnellement ces bourses et faire leur connaissance est chaque année un moment unique. Ils sont les prochains modèles de réussite, autant sportive qu'académique. Les voir me ramène à mes débuts, ils m'inspirent tout autant que je peux le faire pour eux, et parfois plus!»