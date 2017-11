Le combat entre Stevenson et Alvarez aurait lieu le 27 janvier

La saga entourant la tenue du combat entre Adonis Stevenson et Eleider Alvarez touche à sa fin: les deux hommes en viendraient aux coups le 27 janvier, au Centre Vidéotron de Québec.

C'est ce qu'a révélé Yvon Michel, promoteur des deux boxeurs, mercredi, en prenant soin de préciser qu'il reste toutefois quelques détails à régler.

«Ce sont Showtime et Premier Boxing Champions (PBC) qui m'ont mandaté de trouver un amphithéâtre pour cette date, a indiqué Michel. Au départ, le Centre Vidéotron n'était pas disponible à cette date: trois événements avaient placé une réservation. Après avoir négocié avec les dirigeants de l'aréna, je peux maintenant confirmer que cette date nous appartient.

«Je dois maintenant m'entretenir avec Showtime et de PBC plus tard (mercredi). Ce sont eux qui me donneront le feu vert final.»

Une fois que Showtime et PBC lui auront donné leur bénédiction, Michel pourra officialiser la tenue de ce gala. Il prévoit organiser une conférence de presse le 14 ou 15 novembre.

Le président de Groupe Yvon Michel souhaite mettre sur pied un gala d'envergure pour cette première sortie en 2018.

«On veut faire un méga-événement où il y aurait plusieurs combats de championnat du monde», a-t-il affirmé.

Alvarez (23-0, 11 K.-O.) est l'aspirant obligatoire au titre des mi-lourds du World Boxing Council (WBC) que détient Stevenson (29-1, 24 K.-O.). Ce dernier évite Alvarez depuis qu'il est devenu son aspirant obligatoire, en novembre 2015. Entre temps, Le Montréalais d'origine colombienne a permis à Stevenson de livrer deux défenses optionnelles, face à Thomas Williams fils et Andrzej Fonfara.

Alvarez a quant à lui livré quatre combats depuis sa victoire contre Isaac Chilemba: face à Robert Berridge, Norbert Dabrowski, Lucian Bute et Jean Pascal.

Les deux hommes ont été action pour la dernière le 3 juin dernier. Stevenson avait justement sa ceinture en passant le K.-O. au deuxième round à Fonfara, tandis qu'Alvarez avait pris la mesure de Pascal par décision majoritaire.

Stevenson est le détenteur du titre depuis sa spectaculaire victoire en 76 secondes aux dépens de Chad Dawson, en juin 2013. Il tentera face à Alvarez, champion d'argent du WBC, de défendre sa ceinture pour une neuvième fois.