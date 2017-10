Tyson Fury promet «trois gros combats» en 2018

L'ancien champion du monde de boxe Tyson Fury, qui avait affirmé la semaine passée ne plus vouloir boxer au Royaume-Uni, a annoncé jeudi sur Twitter que finalement il comptait remonter sur le ring en avril et qu'il participerait à «trois gros combats en 2018».

Le fantasque boxeur britannique de 29 ans n'a plus combattu depuis sa victoire aux points contre l'Ukrainien Wladimir Klitschko en novembre 2015, qui lui avait permis de s'emparer de la triple couronne des lourds (WBA-WBO-IBF). Sa licence lui a été retirée à titre provisoire en octobre 2016 pour consommation de cocaïne.

Accusé de dopage depuis plus d'un an par l'agence britannique antidopage (UKAD), il attend d'être auditionné par cet organisme et avait affirmé la semaine passée qu'il ne demanderait pas de nouvelle licence pour boxer au Royaume-Uni, relançant les spéculations sur la fin de sa carrière.

Mais il a fait volte-face jeudi, écrivant sur Twitter qu'il sera «prêt à combattre en avril 2018 dans un grand match» et ajoutant qu'il participerait «durant l'été à un méga combat» avant un autre en fin d'année.