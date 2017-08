Mayweather-McGregor: 17 fois plus de paris sur le négligé

Les preneurs aux livres de Las Vegas ne cachent plus qu'ils espèrent une victoire du favori Floyd Mayweather samedi face à Conor McGregor : si le négligé irlandais devait s'imposer à la surprise générale, ils devront passer à la caisse et l'addition sera salée.

« C'est incroyable, ce combat de boxe est déjà celui qui a généré le plus de paris, c'est presque digne d'un Super Bowl », l'événement sportif le plus important aux États-Unis, admet Nick Bogdanovich, responsable de la filiale américaine du groupe de paris britannique William Hill.

L'écrasante majorité des paris pour le combat entre la légende de la boxe Floyd Mayweather et la vedette des arts martiaux mixtes Conor McGregor, concerne l'Irlandais qui n'a pourtant pas les faveur des pronostics.

« Il y a 17 fois plus de paris sur McGregor que sur Mayweather », détaille M. Bogdanovich.

« Ce qui est révélateur, c'est que tout le monde parie, le boucher, l'éboueur, la contractuelle, tous se disent qu'en pariant un peu, ils peuvent gagner beaucoup », poursuit-il.

Avec sa cote à 5 contre 1, McGregor qui disputera son premier combat contre l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire invaincu en 49 combats, rapporterait 500 dollars à celui ou celle qui aurait misé 100 dollars sur sa victoire.

« Cela attire les gens, on a sous-estimé l'ampleur de ce qui allait se passer, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de paris sur McGregor », explique le responsable de William Hill.

Si McGregor devait s'imposer, l'addition pour l'industrie des paris pourrait s'élever à 48 millions de dollars de pertes, selon des estimations.

Mayweather parie sur Mayweather

Impensable il y a encore deux mois, ce scénario a incité les preneurs aux livres à revoir à la hausse la cote de l'Irlandais qui était encore de 50 contre 1 le mois dernier.

« On paiera, ce n'est pas un problème et on sera toujours là le jour d'après », a balayé M. Bogdanovich, qui reste confiant.

« Mayweather est probablement le meilleur boxeur de l'histoire livre pour livre, il a 49 victoires à son palmarès en autant de combats et va affronter un mec qui n'a jamais disputé de combat de boxe en douze rounds, c'est un sacré défi d'affronter pour son premier match une légende », rappelle-t-il.

Les paris ne concernent pas uniquement le nom du vainqueur : beaucoup misent également sur une disqualification de McGregor qui ne peut pas recourir aux techniques de combat MMA, coups de pied, coups de genoux et autres étranglements.

« Des parieurs s'attendent à ce qu'il soit frustré par le déroulement du combat et qu'il "pète" les plombs à la manière d'un Tyson », révèle M. Bogdanovic. Allusion au combat de 1997 où Mike Tyson avait mordu et arraché un morceau de l'oreille d'Evander Holyfield.

Le pari le plus important enregistré par William Hill s'élève à 300 000 dollars sur une victoire de Mayweather, ce qui donnerait un gain de 60 000 dollars.

Mais le plus gros pari pourrait venir d'un certain... Floyd Mayweather: parieur compulsif, il s'était refusé jusque-là à jouer sur ses propres combats, mais selon la presse américaine, « Money » aurait misé cinq millions de dollars sur sa propre victoire.