Lucian Bute croit Angel Heredia

Lors d'une conférence de presse, Bute a aussi dit avoir demandé à son avocat d'étudier tous les recours possibles contre un laboratoire américain qui aurait concocté le mélange qui a mené au contrôle positif. Il pourrait s'agir d'une poursuite dans les millions de dollars.

«Ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. Ce sera notre quatrième camp d'entraînement ensemble», a dit le boxeur de 36 ans, qui doit affronter Eleider Alvarez le 24 février prochain.

«On ne va pas se séparer. Je suis très satisfait du travail d'Angel au niveau de la condition physique. Et j'ai décidé de travailler avec lui, a continué Bute. C'était un accident, ce qui s'est passé avec le test de Washington. On l'a prouvé. Ça, c'est derrière. On regarde en avant.»

Pharmagenic

Heredia était à Montréal, hier, pour rencontrer les médias et répondre aux nombreuses questions qui restent dans cette affaire. Le boxeur et son préparateur physique ont une fois de plus blâmé le laboratoire américain Pharmagenic, qui aurait contaminé un mélange de supplément avec de l'ostarine, un produit dopant.

Voici comment les choses se sont passées, selon Bute et Heredia. Avant le combat d'avril 2016 contre Badou Jack - un autre client d'Heredia -, Bute avait du mal à dormir. Le préparateur physique a donc fait concocter par le laboratoire Pharmagenic un mélange pour la récupération la nuit. C'était la première fois qu'il faisait affaire avec ce laboratoire de Californie, nous a dit hier Heredia.