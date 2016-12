UFC: Ronda Rousey touchera au moins 3 millions pour son retour

Rousey devait toucher un montant garanti de 3 millions de dollars US pour son combat pour le titre des poids coqs contre Amanda Nunes lors du gala UFC 207, selon la Commission athlétique du Nevada.

Rousey (12-1) ne s'était pas battue depuis qu'elle avait perdu la ceinture en encaissant un cuisant premier revers contre Holly Holm en novembre 2015. Son absence de 13 mois n'a toutefois pas affecté son rayonnement aux yeux des dirigeants de l'UFC.

Les 3 millions en montant garanti égalent ceux remis à Conor McGregor plus tôt cette année pour le paiement dévoilé le plus important de l'histoire de l'UFC. Rousey et McGregor touchent habituellement aussi quelques millions en bonus non dévoilés et grâce à une portion des revenus des ventes à la télé à la carte.

Rousey a obtenu ce montant garanti même si elle a refusé de participer à la promotion du combat, n'effectuant pratiquement aucune entrevue pour mousser les ventes à la télé à la carte.