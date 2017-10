Face aux Redmen, les Carabins font l'essentiel, sans plus

Brouillons en attaque lors de leurs deux derniers matchs, à Sherbrooke et à Québec, les Carabins ont encore amorcé le match lentement et ce sont les Redmen qui ont pris les devants, 3-0.

Un spectaculaire retour de botté de 104 verges de Khalil Kerr a redonné l'avantage aux Carabins, tout en semblant libérer le quart Samuel Caron et l'unité offensive. Une poussée de 59 verges en six jeux s'est terminée par une course de deux verges de Reda Malkibonne pour le touché.

Moins de deux minutes plus tard, Caron a repéré Régis Cibasu seul du côté gauche du terrain et le receveur de passe a filé sur 99 verges pour un autre touché. Il s'agissait de la plus longue passe du vétéran quart en carrière, de la quatrième plus longue de l'histoire des Carabins.

Toujours gêné par une blessure au bras droit, Caron a cédé sa place au troisième quart à la recrue Dimitri Morand et ce dernier s'est contenté d'éviter les erreurs et de contrôler le jeu.

Même la défensive des Carabins, pourtant excellente cette saison, a montré quelques lacunes face au quart recru Dimitrios Sinodinos. L'ancien de collège Vanier a récolté près de 400 verges par la passe.

Les Redmen avaient bien amorcé le match, mais ils ont laissé les Carabins se sauver avec un avantage finalement insurmontable. Décimée par les blessures, sur la ligne offensive notamment, l'équipe de l'entraîneur Ronald Hilaire a quand même montré beaucoup de caractère en réussissant deux touchés en deuxième demie.