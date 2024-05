(Madrid) Le N.4 mondial Daniil Medvedev, touché à la cuisse droite, a abandonné après un set, ouvrant ainsi les portes du dernier carré au jeune Tchèque Jiri Lehecka (31e) au Masters 1000 de Madrid jeudi.

Agence France-Presse

Medvedev, soigné une première fois hors du court après seulement cinq jeux, et de nouveau massé en haut de la cuisse droite deux jeux plus tard, a renoncé après avoir perdu le premier set 6-4 en une quarantaine de minutes. Le Russe de 28 ans était manifestement gêné dans ses déplacements et ses appuis.

PHOTO VIOLETA SANTOS MOURA, REUTERS Daniil Medvedev

À 22 ans, Lehecka s’invite pour la première fois en demi-finales d’un Masters 1000.

Au tour précédent, le robuste Tchèque au service surpuissant – capable de dépasser les 230 km/h – avait fait chuter Rafael Nadal, pour la toute dernière participation du champion espagnol au tournoi madrilène.

Pour une place en finale, Lehecka affrontera le Canadien Félix Auger-Aliassime (35e), qui a lui bénéficié du forfait du N.2 mondial Jannik Sinner, hanche droite douloureuse, à la veille de leur quart de finale prévu jeudi.