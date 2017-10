Le Rouge et Or mate les Carabins

Bruyamment soutenu par 18 383 spectateurs, la quatrième plus grosse foule de l'histoire à Québec, le Rouge et Or de l'Université Laval s'est imposé décisivement sur les Carabins de l'Université de Montréal, 22-0.

Après neuf matchs consécutifs très disputés entre les deux équipes, le Rouge et Or n'a cette fois laissé aucune chance à ses adversaires, grâce surtout à sa formidable défense. Avec six interceptions et quatre sacs, les champions en titre de la Coupe Vanier ont chassé le quart Samuel Caron (blessé et remplacé après trois quarts) et pris l'ascendant sur l'équipe classée numéro un au Canada pratiquement depuis le début de la saison.

Le Rouge et Or est maintenant pratiquement assuré du premier rang et aura l'avantage du terrain en séries.

Le demi défensif Gabriel Ouellet a réussi pas moins de quatre interceptions pour le Rouge et Or (un record du RSEQ), une belle façon de se mettre en évidence moins d'un mois après avoir été critiqué pour un coup à l'endroit du quart Trenton Miller lors d'un match contre Concordia.

Comme on s'y attendait, ce sont les unités défensives qui ont imposé leur rythme et les deux quarts, Hugo Richard du Rouge et Or et Caron des Carabins, n'ont pas connu leur meilleur match. Le premier a toutefois été moins erratique et il a su exploiter les rares occasions qui se sont offertes à lui.

En fait, le Rouge et Or n'a réussi qu'une seule poussée soutenue, en fin de premier quart, quand l'attaque a gagné 58 verges en huit jeux, Richard trouvant Simon Gagnon-Gingras à l'entrée des buts pour le touché.

Deux interceptions ont ensuite permis à l'attaque des hôtes d'obtenir le ballon au 16, puis au 6 des Carabins, des occasions en or qu'ils n'ont pas raté avec des courses de Richard et de Jonathan Breton-Robert bonnes pour des touchés.

Les Carabins avaient mieux amorcé le match, s'amenant jusqu'au 27 du Rouge et Or sur sa première séquence offensive. Une punition pour avoir eu trop de joueurs sur le terrain a toutefois reculé l'équipe de 10 verges et le botteur Michael Arpin a raté sa tentative de placement de 41 verges.

Il a ensuite fallu attendre la dernière minute de la demie pour voir les Carabins en attaque dans la zone adverse et ils n'y sont revenus qu'au quatrième quart, pour un jeu, une interception...

Il fallait remonter au match d'ouverture de la saison 2014 pour voir le Rouge et Or s'imposer de façon aussi décisive (40-13) sur les Carabins.