Les Carabins reviennent en force et défont le Vert & Or

Ceux qui craignaient (ou espéraient...) que les Carabins de l'Université de Montréal soient «rouillés» après deux semaines sans match et une épidémie de gastroentérite, n'avaient pas à le faire. Les joueurs de l'entraîneur-chef Danny Maciocia ont plutôt offert l'une de leurs meilleures performances de la saison et ils ont disposé facilement du Vert & Or de Sherbrooke, 47-15, samedi en Estrie.

La défense des Carabins a été égale à elle-même, limitant le Vert & Or à 93 verges de gains en première demie. Les joueurs de ligne Jonathan Boissonneault-Glaou et Samuel Rossi ont encore été dominants avec chacun 1,5 sac et une pression continue sur le quart recru Xavier Owens.

En attaque, le quart Samuel Caron a retrouvé son aplomb avec des gains aériens de 305 verges (23 en 32). L'étudiant en génie mécanique a lancé des passes de touché à Louis-Mathieu Normandin et Guillaume Paquet, en plus de réussir deux majeurs sur des faufilades d'une verge. En fin de match, le quart recru Dmitri Morand a réussi une première passe de touché, sur six verges, au receveur recru Tristan Fiske-Casault.

Le Vert & Or a limité les dégâts en marquant 13 points d'affilée en début de deuxième demie, mais la défense adverse s'est ensuite ressaisie

Une décision attendue

Toujours invaincus (5-0) au sommet du classement de la conférence québécoise, les Carabins disputeront leur prochain match samedi prochain, face au Rouge et Or de Laval (5-1), à Québec. Auparavant, ils auront été entendus mardi par le comité d'appel du RSEQ, où ils contesteront, comme les Stingers de Concordia et le Vert & Or, l'annulation du match du 5 octobre (contre le Stingers) pour cause de santé publique.

Danny Maciocia a répété hier que les Carabins souhaitaient être crédités d'une victoire, l'équipe ayant respecté toutes les règles du RSEQ dans cette affaire. En fait, on veut surtout ne pas être pénalisée face au Rouge et Or, comme c'est le cas actuellement avec un classement établi sur la base d'un coefficient.

Si les Montréalais n'obtiennent pas gain de cause, ils devront absolument vaincre Laval samedi prochain pour obtenir le premier rang et l'avantage du terrain en séries. Une défaite, même avec un différentiel de points inférieur à celui enregistré lors de leur victoire de 21-16 sur Laval en début de saison, les relèguerait au deuxième rang.

Un bel imbroglio, qui a aussi de lourdes implications financières, dont on espère qu'il sera résolu rapidement.

Les Stingers en séries

Les Stingers réclameront eux aussi une victoire, mardi en appel, mais ils se sont déjà assuré une place en série, samedi, avec une victoire de 36-10 à McGill dans le match pour la Coupe Shaughnessy.

Jouant en relève au quart Trenton Miller, toujours sur le carreau avec une commotion cérébrale, Adam Vance a très bien fait (293 verges par la passe) avec notamment une passe de touché de 64 verges à James Tyrrell. Avec maintenant une fiche de 3-3 et un seul match à disputer, Concordia ne peut plus être rejoint au troisième rang.

Les Redmen (1-5) et le Vert & Or (1-6) se disputeront la dernière place en séries samedi prochain, à McGill.