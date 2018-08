Le Toronto F.C. remporte le Championnat canadien

Jozy Altidore a inscrit un tour du chapeau, et le Toronto F.C. a soulevé la coupe des Voyageurs pour une septième fois, remportant le Championnat canadien 7-4 au total des buts grâce à une victoire de 5-2 contre les Whitecaps de Vancouver, mercredi soir.

Lors d'une saison au cours de laquelle le Toronto F.C. n'a pas été l'ombre de lui-même, les champions de la MLS ont bénéficié de plusieurs attaques dangereuses en vertu d'un bon mouvement de ballon.

Sebastian Giovinco a ajouté un but et deux passes décisives, tandis que le remplaçant Tosaint Ricketts a aussi touché la cible pour le TFC, qui avait dû se contenter d'un match nul de 2-2 lors du match aller au B.C. Place Stadium, la semaine dernière.

Kei Kamara et Brek Shea ont répliqué pour les Whitecaps, qui ont souhaité pimenter les choses un peu.

En gagnant le Championnat canadien pour une troisième année de suite, la formation de Toronto a infligé aux Whitecaps le titre de finalistes pour une septième fois. La troupe de Vancouver n'a gagné qu'une seule fois, en 2015, depuis la création du tournoi en 2008.

Cette victoire en finale permettra au TFC de se joindre à la Ligue des Champions de la CONCACAF, une compétition d'élite regroupant des équipes de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes.

Le TFC s'était incliné en finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF en tirs de barrage contre Chivas Guadalajara, en avril. L'Impact avait aussi atteint la finale de ce tournoi, en 2015. Il avait perdu contre Club America.

Altidore a commencé le bal lorsqu'il a couronné un beau jeu de passes à la 39e minute, trompant la vigilance du gardien Stefan Marinovic grâce à un bon tir bas.

Giovinco a doublé l'avance des siens cinq minutes plus tard, plongeant pour rediriger de la tête un centre de Jonathan Osorio. Ce but est survenu quelques instants après un bel effort de Marky Delgado. Il s'agissait du sixième but de Giovinco lors du Championnat canadien, ce qui constitue un record.

Altidore a enfilé l'aiguille à deux occasions tôt en deuxième demie, aux 49e et 53e minutes, chaque fois aidé de Giovinco.

Kamara et Shea ont ensuite permis aux Whitecaps de donner des signes de vie. Kamara a battu le gardien Clint Irwin à la 63e minute après s'être blotti derrière le défenseur Nicolas Mezquida, et Shea n'a eu qu'à pousser le ballon au fond du filet à la 77e minute.

Ricketts a scellé l'issue de la rencontre à la 80e minute, à seulement sa deuxième minute dans la partie. Il a fait dévier de la tête un coup franc de Michael Bradley, faisant plaisir aux 14 994 spectateurs présents au BMO Field.