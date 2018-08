 Sagna absent contre le Real Salt Lake, mais s'entraînera dimanche 

Braz a indiqué que Sagna, qui s'est entendu sur les termes d'un contrat avec le club jusqu'à la fin de la saison 2018, assorti d'une année d'option pour la saison 2019, ne participera pas à la rencontre de samedi soir contre le Real Salt Lake. Il devrait cependant retrouver ses nouveaux coéquipiers pour une séance d'entraînement dimanche.

«Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, avec 10 matchs à disputer - dont plusieurs à l'extérieur - et une course aux séries éliminatoires, il nous fallait obtenir des joueurs d'expérience. Bacary a participé à plusieurs gros matchs au fil de sa carrière. Et lorsqu'on a l'occasion d'obtenir un joueur comme lui, on doit la saisir», a déclaré Braz, à l'occasion d'un point de presse tenu au Centre Nutrilait où il a dressé le bilan de ses acquisitions pendant le mercato d'été.

En plus de Sagna, l'Impact a acquis mercredi l'attaquant américain Quincy Amarikwa des Earthquakes de San Jose et le milieu de terrain défensif Micheal Azira des Rapids du Colorado. Contrairement à Sagna, Amarikwa et Azira rejoindront leurs coéquipiers à Salt Lake City.

«On a ajouté trois joueurs d'expérience à notre effectif, dont deux qui ont évolué en MLS en Quincy et Michael. De plus, Bacary a disputé plus de 300 matchs à divers niveaux, dont la Coupe du monde et l'Euro, donc il apportera de l'expérience sur le terrain», a déclaré Braz.

Âgé de 35 ans, Sagna a disputé 10 saisons dans la Premier League anglaise, de 2007 à 2017, prenant part à 267 matchs avec Arsenal et Manchester City. Il a notamment récolté quatre buts et 19 passes décisives, en plus de contribuer à 95 blanchissages pour ses équipes. Il a été nommé sur les équipes de l'année de l'Association des joueurs professionnels de football en 2007-08 et 2010-11.

Il a joué ses sept premières saisons de Premier League avec Arsenal, aidant le club londonien à remporter la Coupe d'Angleterre en 2013-14 sous l'entraîneur-chef Arsène Wenger. Il s'est ensuite joint à Manchester City en 2014 pour trois saisons, remportant la Coupe de la ligue anglaise en 2015-16. Selon Braz, l'arrivée de Sagna n'est pas un désaveu du travail du latéral droit Michael Petrasso.

«Les joueurs peuvent apprendre de Bacary, surtout ceux qui évoluent à sa position», a mentionné Braz, optimiste.

Par ailleurs, Braz ne s'est pas dit déçu outre mesure par le fait qu'il se soit avéré incapable d'étoffer ses effectifs en attaque, surtout après le gâchis dans le dossier du Français Jimmy Briand.

«Nous avons étudié beaucoup de pistes, autant en MLS qu'à l'extérieur, a-t-il dit. Ça ne s'est malheureusement pas concrétisé, ce qui ne nous a pas empêchés de travailler pour trouver des joueurs à d'autres positions.»

Braz a aussi souligné que le fait que l'entente d'Amarikwa arrivera à échéance à la fin de la campagne et que celle d'Azira était assortie d'une année d'option pour 2019 avait fait pencher la balance en leur faveur.

«L'argent épargné nous permettra d'avoir une marge de manoeuvre à la fin de la saison. C'est mieux de ne pas avoir trop d'obligations, car ainsi nous pouvons faire des choix en fonction du rendement individuel et collectif de nos joueurs. C'est donc plus facile de pouvoir bouger en fin de saison.»