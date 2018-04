Cristiano Ronaldo brille en Ligue des Champions

Bayern vient de l'arrière

À Séville, le Bayern Munich est venu de l'arrière grâce à deux tirs déviés pour signer une victoire de 2-1.

Après avoir été dominé par leur hôte et concédé le premier but, celui de Pablo Sarabia, à la 32e minute, le Bayern a profité d'un but contre son camp de Jesus Navas avant la mi-temps et s'est assuré de la victoire sur une tête de Thiago Alcantara. Les deux fois, le ballon a dévié sur un défenseur du Séville FC pour déjouer le gardien David Soria.

Le Bayern n'a besoin que d'un match nul dans le match retour, présenté à Munich, pour assurer sa place en demi-finales pour la cinquième fois en six saisons.

Séville, qui a atteint les quarts de finale pour la première fois en 60 ans, ne s'est jamais qualifié pour les demi-finales de la compétition continentale.